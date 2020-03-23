23.03.2020, 07:06

"Откройте свои глаза!" Дочь советника Хельме использует коронавирус, чтобы раздувать панику и распространять ложную информацию в Facebook

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Мартин Лайне
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  • Оливер Кунд
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"Откройте свои глаза!" Дочь советника Хельме использует коронавирус, чтобы раздувать панику и распространять ложную информацию в Facebook
Foto: Andres Haabu / Äripäev

Ранее наказанная в уголовном порядке жительница Эстонии Джая Шивани Крахт использует эпидемию коронавируса для того, чтобы нагонять страх и распространять ложную информацию. Она призывает людей игнорировать правила карантина, заставляет их массово снимать наличные, использовать липовые лекарства и обнародовать свои личные данные, а также предупреждает о "вторжении НАТО".

К созданной госпожой Крахт закрытой группе в Facebook "Открой свои глаза" (Ava oma silmad) присоединяется по сто человек каждый день, а фото и видео, которыми она делится на личной странице, видели тысячи пользователей. Всего в группе сейчас более 3500 пользователей.

Кроме пропаганды уже всем известного "чудодейственного лекарства" диоксида хлора (MMS) Крахт на своей странице распространяет различную ложную информацию, ссылаясь на то, что ее мать работает советником у министра финансов.

Действительно, настоящее имя женщины — Катрин Крахт, и она дочь Керсти Крахт, которая работает советником министра финансов Мартина Хельме. Опираясь на авторитет матери, Катрин вешает лапшу на уши своим подписчикам. У Eesti Päevaleht нет информации о том, чтобы Керсти Крахт сознательно помогала дочери с этим.

Панику и страх — в массы!


Катрин Крахт была одной из тех, кто в начале недели активно распространял фейковую новость о якобы принятом правительством решении закрыть Таллинна на карантин.

Подобные фейковые новости — ее хлеб. На выходных женщина заявила следующее: "За вами начинают следить. В Европу завезено большое количество военных США. Слышно, как летят самолеты".

"Снимите сегодня наличные!" — советует дочь советника министра финансов своим подписчикам в другой день, — "Автоматы опустеют, электричество и интернет могут отключиться". Естественно, люди послушно идут снимать деньги и прячут их под матрас.

Кроме того, Крахт призывает подписчиков "зарегистрировать себе новое свидетельство о рождении", как она это называет. Для этого нужно заполнить анкету и ввести туда точные данные о себе, своих детях и родителях — время, место рождения и место жительства. В итоге все эти личные данные и адреса находятся в открытом доступе не только для иностранных владельцев сайта, но и для всех желающих.

В отношении ситуации с коронавирусом Крахт утверждает совершенно противоположное медиками и экспертам — бояться вируса и руки дезинфицировать ни к чему. Зато MMS не помешает начать принимать — и в большом количестве.

Более того, женщина просто не верит, что вирус существует и в своем видео утверждает, что это просто заговор, мол под прикрытием вируса и карантина правительства устанавливают новый мировой порядок. На опустевших круизных судах проводят военные трибуналы, а пока все на карантине государство тайно устанавливает мачты с 5G интернетом, вещает Крахт.

Как открыть глаза и стать одним из "живых людей"?


Для своих подписчиков, кто не хочет дальше быть обманутым, она предлагает три шага: отказаться от вакцинирования, зарегистрироваться в систему "Живых людей" и бросить "порабощающие" ID-карты.

"Живые люди" — группа сторонников теорий заговора, появившаяся в Эстонии в начале 2010-х годов. Она долгое время держалась в тени, но коронавирус бужто бы пробудил ее от спячки. Теперь она собирает личные данные людей.

Необходимость регистрации в системе "Живых Людей" Крахт объясняет так: "Можно будет отменить все судебные дела, штрафы, мы отправим правительству письмо, что за ними нельзя следить. Оформим соответствующие бумаги. Отправим государству прейскурант: тогда в отношении нас нельзя вести слежку, нельзя насильно вакцинировать".

Регистрировать нужно и детей, потому что в противном случае они якобы "автоматически принадлежат государству". Также стоит вернуть государству все документы, и заказать новые у "Живых людей" за 25 фунтов. Если их закажет достаточное количество, то тогда с ними официально можно будет путешествовать, утверждает Крахт.

Крахт призывает туда зарегистрироваться 1000 людям, чтобы можно организовать встречу — несмотря на чрезвычайное положение, которое это запрещает.

Конечно же, Крахт раскрывает свои подписчикам глаза на правду не просто так. Она предлагает различные совсем не дешевые холистичесике и терапевтические услуги. Ее курсы стоят 1200-1600 евро. Кстати, в 2014 году Харьюский уездный суд признал ее виновным в мошенничестве и приговорил к условному сроку в полтора года.

Крахт отказалась отвечать на вопросы журналистов. "Я не хочу с вами говорить. То, что по вашему ложная информация, не обязательно неправильно. Еще посмотрим, то ли еще будет", — заявила она.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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