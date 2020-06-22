Отец водителя BMW 999 ISA: у меня горе! Кто доказал, что сын виновник ДТП?

RusDelfi связался с отцом подозреваемого Танрверди Халиловым, который подтвердил, что за рулем BMW X с номерными знаками 999 ISA находился его сын.

"Я не знаю, что там произошло. Но да, это мой сын", — подтвердил RusDelfi Халилов.

"Мы живем в суверенном государстве, пусть решает суд", — отметил Халилов и призвал не делать преждевременных выводов.

Он добавил, что переживает и находится в подавленном состоянии. "У меня горе. Я переживаю. Погибли люди", — сказал Танрверди Халилов и задал встречный вопрос: "Кто доказал, что он виноват?"

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