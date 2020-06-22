22.06.2020, 15:25

Отец водителя BMW 999 ISA: у меня горе! Кто доказал, что сын виновник ДТП?

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Rängad liiklusõnnetused 20.06.2020
Rängad liiklusõnnetused 20.06.2020Foto: Henri-Kristian Kirsip

В субботу вечером на Лаагна теэ произошло тяжелое ДТП, в котором погибла женщина и один из водителей. Одним из участников ДТП стал 20-летний молодой человек, которого подозревают в совершении аварии.

RusDelfi связался с отцом подозреваемого Танрверди Халиловым, который подтвердил, что за рулем BMW X с номерными знаками 999 ISA находился его сын.

"Я не знаю, что там произошло. Но да, это мой сын", — подтвердил RusDelfi Халилов.

"Мы живем в суверенном государстве, пусть решает суд", — отметил Халилов и призвал не делать преждевременных выводов.

Он добавил, что переживает и находится в подавленном состоянии. "У меня горе. Я переживаю. Погибли люди", — сказал Танрверди Халилов и задал встречный вопрос: "Кто доказал, что он виноват?"

Подробнее об аварии читайте ЗДЕСЬ.

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