Отец ученика напуган происходящим в Маардуской гимназии: ни 9 мая, ни последнего звонка, учителей нет, стены сыпятся!

Меня больше волнует то, что эта школа русская. В ней уже десятилетиями есть традиции, и не только русские. 9 мая. Школа уже 30 лет ходит возлагать цветы и также последние 20 лет Эстонской Республики. В этом году от директрисы был официальный запрет. И снова соглашусь. Да, мы живем в Эстонии и зачем детей срывать с уроков. Надо идти вперед, а не оглядываться назад.

А вот почему 12-классники остались без последнего звонка? Вот это вопрос. Это же не русская традиция. Впервые за 30 лет существования школы и 20 лет существования гимназии не было у выпускников последнего звонка. Не было той грани, где начинаются выпускные экзамены. Вы себе можете представить чувства детей? В гимназии, у гимназистов перед экзаменами — ничего.

А можете представить себе чувства учителей, когда открыто 15 вакансий. Большая часть которых на места сильных педагогов, говорящих на двух языках. Просто некоторые посмели сказать против. А мэр в курсе. Вот только об этом не скажут в новостях и не напишут в прессе.

И, конечно, найдутся те, кто скажет, что периодически надо менять работников. Не спорю. Но даже педагоги в возрасте до 50 лет не знают, что будет в следующем учебном году.

Но при чем тут дети? Хотя, что о них беспокоиться. Здание гимназии имеет самое плохое состояние. Второй год лампочки меняют. А то, что стены сыпятся и годами красятся заплатками, это уже не важно. Главное — лампочки! И, конечно, главное то, что у нас все хорошо! И мэр — молодец! Ведь в прессе так и говорят!"

Маардуская горуправа: если мы хотим иметь то, что никогда не имели, необходимо начать делать то, что мы никогда не делали

В ответ на запрос Delfi руководитель пресс-службы мэрии Маарду Елена Кацуба прислала следующий комментарий:

"Содержание обращение родителя ученика Маардуской гимназии вызывает некоторое недоумение и говорит о том, что, к сожалению, не все родители обладают достоверной информацией о повседневной жизни гимназии.

Можно привести два конкретных примера. Митинг Мира 9 мая — это добровольное мероприятие, которое не является частью учебной программы и в котором каждый ребенок вместе с близкими смог принять участие по завершению учебного дня. Решение о непроведении последнего звонка в 12 классе было принято самими учениками, которые передали директору соответствующую просьбу в письменном виде. К этой просьбе руководство школы отнеслось с уважением.

Качество образования в маардуских учебных заведениях необходимо повышать, и это очевидно как горуправе, педагогам, так и родителям. Воспитание и обучение эрудированных, владеющих языками и конкурентоспособных выпускников — это цель, к которой необходимо стремиться. Именно эту цель преследует в своей работе мэрия и директор Маардуской гимназии Майу Плумер, которая была выбрана на эту должность в порядке открытого конкурса благодаря своему богатому педагогическому опыту и планам по развитию гимназии.

С приходом нового руководителя в школе начался переходный период, когда приходится менять не работающие должным образом системы и создавать новые, более разумно распределять рабочую нагрузку между учителями, приглашать в коллектив новых опытных педагогов, оптимизировать расписание, стратегически планировать реновацию классов и знания гимназии. К примеру, только в этом году в обновление системы электричества, установку входных и огнеупорных дверей, освещения вокруг школы и на стадионе город выделил более 800 000 евро. Никогда раньше на реновацию гимназии не выделялись столь значительные средства.

Задачи поставлены большие, и их выполнение не всегда происходит быстро и гладко, поэтому недоумение родителей можно понять. К новшествам в школе можно относиться по-разному, и у каждого родителя, несомненно, есть на это право. Однако, здесь уместно будет привести меткое высказывание одного известного писателя о том, если мы хотим иметь то, что никогда не имели, необходимо начать делать то, что мы никогда не делали.

Аргумент о том, что "всегда было так", к сожалению, не поможет сделать из Маардуской гимназии современную и идущую в ногу со временем школу, в которой детям дают прекрасное образование, учитывают их индивидуальные особенности и помогают раскрыть потенциал каждого. Именно в этом смысл всех изменений, происходящих сейчас в гимназии".

Delfi также попросил прокомментировать ситуацию директора Маардуской гимназии Майу Плумер, но ответа от нее не последовало. Мы опубликуем его, как только он поступит.