Отец подарил дочери квартиру, и теперь оба этому не рады: что нужно знать о дарственной?

Арина рассказывает, что началась эта история 10 лет назад, когда оказавшийся без работы отец чуть не остался без крыши над головой.

”Я тогда работала и неплохо зарабатывала, — рассказывает Арина. — Письма от судебных исполнителей приходили пачками, а он их даже не открывал. Я все оплатила, а он переписал на меня квартиру. Мне надо было покупать свое жилье, и эта квартира пошла тоже в залог и стала как бы первым взносом”.

Подарок, которому не рады

”Однако отец решил, что он после сделки может ни за электричество, ни за коммунальные расходы не платить, — вздыхает женщина. — Периодически затапливал соседей. Мне постоянно поступали жалобы на него со стороны правления КТ и соседей. В итоге даже встал ребром вопрос о принудительном отчуждении имущества”.

Некоторое время назад отец переоформил на Арину свою пенсию, чтобы она платила за коммуналку.

”Это было сделано под угрозой выселения, — говорит она. — Из этой пенсии 100 идет за коммуналку, 70 на электричество, остальное, как он сказал, внуку. Ну внуку и внуку, я не против. Сейчас же он грозится эту пенсию забрать, и я должна буду, получается, сама платить за все?”

В итоге, говорит женщина, сейчас ее отец, который работает дальнобойщиком, уехал за границу, а она не знает, что ей делать с квартирой.

”Сдать не могу — нужен капитальный ремонт, — говорит она. — Да и отец может в любой момент вернуться и потребовать предоставить ему квартиру в пользование. Продать тоже не могу — нужно его согласие. Платить за нее надо, а я сейчас с маленьким ребенком и без работы. И что мне делать?”

Ее отец Вячеслав заверяет же, что на самом деле дочь его просто выселила на улицу и забрала ключи.

”Я на нее переоформил пенсию, чтобы она платила за квартиру, — говорит он. — Пенсия небольшая, 300 евро. До этого я просто отдавал ей деньги, чтобы она платила. Я по интернету просто не умею платить. Но ей все мало. И когда я был в рейсе, она выкинула все мои вещи, мебель, одежду, посуду на улицу и обратно в квартиру меня уже не пустила. Да, долги у меня давно были, но не очень много. Она их погасила, но то, что она выкинула на улицу все мое имущество, это перекрывает. И затопления были, но это проблема с сантехникой, она просто старая. Я сейчас планирую отозвать дарственную, и юристы этим уже занимаются. И переоформить пенсию обратно на себя. Мотив ее действий прост: у нее ребенок, им стало в их 1-комнатной квартире тесно, поэтому они решили отжать у меня еще и мое жилье”.