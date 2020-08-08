08.08.2020, 15:50

Отдых в шикарных спа и походы в казино: главный бухгалтер растратила четверть миллиона денег известного работодателя

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Тойво Тянавсуу, Eesti Ekspress
EST 13
Отдых в шикарных спа и походы в казино: главный бухгалтер растратила четверть миллиона денег известного работодателя
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Воспитывающая троих детей "образцовая" мать-одиночка смогла годами скрывать масштабные хищения от начальства, коллег и даже аудиторов.

Декабрь 2013 года, таллиннский автовокзал. В семейном концерне предпринимателя в сфере транспортных перевозок к работе приступает новый главный бухгалтер. Финансы компании T Grupp AS, которая обслуживает системы продажи автобусных билетов, переходят в ведение Яники (41).

Хуго Осула доволен тем, что в его фирмах руководители часто делают длительную и успешную карьеру. Например, финансовые руководители SEBE и Lux Express на своих позициях работают уже с середины 90-х. На длительную перспективу и с большим кредитом доверия берут на работу и Янику.

Подписывая с Яникой трудовой договора, член правления T Grupp Андрес Осула видит в женщине делового, обязательного и общительного человека. В издаваемом концерном журнале Mootor Яника пишет, что у нее есть ясная цель и она готова упорно трудиться во имя успеха предприятия.

Начальник Яники, коммерческий директор T Grupp Ингмар Роос как-то отметил, что Яника настолько обязательный человек, что даже не берет отпуск. Помимо работы женщина воспитывала одна троих детей и неустанно трудилась. "Она производила впечатление образцовой матери", — говорит Роос.

Несколько лет Яника прекрасно работала. Казалось, что бухгалтерия фирмы в порядке. Яника получила премию.

Но и тогда проявлялись странности

Вскоре после прихода Яники фирма получила письмо от судебного исполнителя, который просил арестовать часть ее зарплаты. Когда у женщины попросили объяснений, женщина со слезами на глазах рассказала, что после смерти супруга у нее на шее повисли непосильные долги. Руководство видело, что женщина прикладывает много усилий, чтобы уладить свои дела.

При подведении экономических итогов 2017 года в бухгалтерии фирмы всплыли упущения, но, по мнению аудиторов, они вписывались в рамки обычной ошибки. В следующем, 2018 году всё оказалось серьезнее. Аудиторы компании Grant Thornton констатировали, что в бухгалтерии T Grupp царит бардак, концы с концами не сходятся , а главбух не представляет требуемые документы. Янике пришлось дать пояснения. Женщина бросилась в слезы и пожаловалась на то, что много перерабатывала и перегорела. Начальство отнеслось к ситуации по-человечески: руководству показалось, что Янике нужна поддержка и возможность навести в бухгалтерии порядок.

Но всё-таки Ингмар Роос сам взял выписки со счетов T Grupp и сопоставил их с цифрами в бухгалтерии. "Углубились в детали и проверили работу, доверенную Янике", — говорит Роос.

Результат сшиб наповал.

Роос обнаружил, что только на одном счету находится по меньшей мере на 70 000 евро меньше, чем должно быть по бухгалтерии.

Когда взялись за проверку основательно, то выяснили, что главный бухгалтер годами втихаря тащил из фирмы — за три с половиной года набралось 277 000 евро! Сначала по чуть-чуть, затем суммы становились всё более крупными. А следы умело заметались.

Только Яника могла делать в интернет-банке переводы, она сама контролировала расходы фирмы. Она следила, чтобы никто из коллег не углублялся в происходящее на счетах компании. В отпуск не уходила, чтобы никто не пришел исполнять ее обязанности.
Коллеги удивлялись, как она может работать без отпуска. На что женщина отвечала, что просто хочет работать.

Когда требовались отчеты для аудиторов, она посылала им поддельные выписки. По ним было видно, что сотни тысяч евро перемещаются с одного счета T Grupp на другой, но в действительности значительную часть денег женщина переводила себе, своему сыну или матери. Регулярно. Иногда совершала по несколько переводов в день.

До 2018 года Яника таким образом сводила баланс и банковские счета, что регистрировала в бухгалтерии доходов меньше, чем их поступало в фирму на самом деле. "Остаток" переводила себе. Никто ничего не замечал.

Годами женщина пользовалась кредитной карточной фирмы, чтобы бронировать командированным работникам билеты на самолеты и гостиницы, принимать зарубежных гостей и т.п. Этой же карточкой Яника оплачивала и свои развлечения — гостиницы, спа, рестораны и т.д, снимала огромные суммы наличными, причинив фирме в итоге таким образом за несколько лет ущерб примерно в 70 000 евро.

Новый год в Риге в пятизвездочном люксовом отеле Kempinski, остановки в гостиницах Hilton в Амстердаме, Вене, Милане, Риме, Риге и Вильнюсе. Расслабляющие поездки в спа в Юрмалу, Лауласмаа, Пярну, Курессааре и Тарту.

Только за лето 2018 года женщина за месяц отдыхала четыре раза в трех спа-отелях Пярну и Курессааре. Фирма ушла в минус на 2000 евро.

Авиабилеты, посещение мызы Пядасте, домашняя электроника из Euronics, новый телефон из Telia, магазины интерьера, завтраки в дорогих ресторанах, многочисленные заправки машины, — такими были статьи расходов главного бухгалтера, никак не связанные с делами фирмы.

В середине июля прошлого года Яника сообщила коллегам, что больна и на работу не придет. А начальству отправила SMS, что не в состоянии прийти на работу, потому что ей стыдно.
"В середине июля, когда Яника уже сама поняла, что конец близок и пасту обратно в тюбик не затолкать, она решила шикнуть последний раз: остановилась на выходных в тысячеевровом свите одного рижского отеля", — сказал Роос.

На следующий день ее уволили. Во время последней встречи с начальством женщина призналась, что у нее игровая зависимость. Она обещала прислать руководству компании чистосердечное письмо о том, как она докатилась до такой жизни, но до сих пор свое обещание не выполнила.

Фирма T Grupp передала дело в полицию. В ходе следствия выяснилось, что Яника 63 раза побывала в Olympic Casino, у нее есть аккаунт в интернет-среде OlyBet. На одном прошедшем несколько лет назад турнире по покеру она заняла третье место и удостоилась титула "Самый большой сюприз".

На беседах в полиции коллега Яники сказал, что не замечал ничего подозрительного. Главный бухгалтер производила впечатление уверенного и профессионального человека. Роскошным образом жизни в глаза не бросалась. Недвижимостью не владела, ездила на стареньком BMW.

В июне этого года Харьюский уездный суд признал Янику виновной в присвоении, подделке документов и использовании поддельных документов. Женщина полностью признала свою вину и сказала, что раскаивается в содеянном. Она пошла на соглашение с прокуратурой и получила по приговору два года и четыре месяца лишения свободы условно. Суд обязал женщину компенсировать компании T Grupp причиненный ущерб, но фирма, по словам Андреса Осула, "абсорбировала" недостачу за счет дохода собственника. Это означает, что деньги получить обратно особо не надеются.

Руководство T Grupp признает, что испытывает в ходе всей этой истории смешанные чувства. "С одной стороны есть зло на Янику — ключевой работник настолько грубо злоупотребил доверием. С другой стороны, мне ее жаль, учитывая, что она мать троих детей", — говорит Ингмар Роос.

"Меня шокирует величина сумм, — добавляет Андрес Осула. — Люди и раньше злоупотребляли деньгами предприятий. Обычно на это толкает личная трагедия: не сходятся концы с концами, человек загнан в угол. Мы старались относиться к этому с пониманием. Воспринимали как неизбежность. Но в данном случае моей первой мыслью было: неужели ей не хватало? Неужели мы платили ей слишком маленькую зарплату? А теперь, когда мы предприняли против нее решительные меры, не пострадают ли ее дети?"

Чему научила руководство эта история?

Осула и Роос считают, что при приеме людей на работу следует глянуть в регистр наказаний. Если при составлении годового отчета что-то не сходится, это должно быть сигналом тревоги. Малейшую нестыковку стоит проверять.

Но всё-таки они стараются и дальше доверять людям. "Если каждого подозревать, можно с ума сойти".

Весной этого года обнаружилось, что Яника вновь работает бухгалтером в одном довольно большом предприятии. Андреса Осула удивляет, что подобным махинаторам удается в Эстонии начать всё с чистого листа.

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