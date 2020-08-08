Отдых в шикарных спа и походы в казино: главный бухгалтер растратила четверть миллиона денег известного работодателя

Декабрь 2013 года, таллиннский автовокзал. В семейном концерне предпринимателя в сфере транспортных перевозок к работе приступает новый главный бухгалтер. Финансы компании T Grupp AS, которая обслуживает системы продажи автобусных билетов, переходят в ведение Яники (41).

Хуго Осула доволен тем, что в его фирмах руководители часто делают длительную и успешную карьеру. Например, финансовые руководители SEBE и Lux Express на своих позициях работают уже с середины 90-х. На длительную перспективу и с большим кредитом доверия берут на работу и Янику.

Подписывая с Яникой трудовой договора, член правления T Grupp Андрес Осула видит в женщине делового, обязательного и общительного человека. В издаваемом концерном журнале Mootor Яника пишет, что у нее есть ясная цель и она готова упорно трудиться во имя успеха предприятия.

Начальник Яники, коммерческий директор T Grupp Ингмар Роос как-то отметил, что Яника настолько обязательный человек, что даже не берет отпуск. Помимо работы женщина воспитывала одна троих детей и неустанно трудилась. "Она производила впечатление образцовой матери", — говорит Роос.

Несколько лет Яника прекрасно работала. Казалось, что бухгалтерия фирмы в порядке. Яника получила премию.

Но и тогда проявлялись странности

Вскоре после прихода Яники фирма получила письмо от судебного исполнителя, который просил арестовать часть ее зарплаты. Когда у женщины попросили объяснений, женщина со слезами на глазах рассказала, что после смерти супруга у нее на шее повисли непосильные долги. Руководство видело, что женщина прикладывает много усилий, чтобы уладить свои дела.

При подведении экономических итогов 2017 года в бухгалтерии фирмы всплыли упущения, но, по мнению аудиторов, они вписывались в рамки обычной ошибки. В следующем, 2018 году всё оказалось серьезнее. Аудиторы компании Grant Thornton констатировали, что в бухгалтерии T Grupp царит бардак, концы с концами не сходятся , а главбух не представляет требуемые документы. Янике пришлось дать пояснения. Женщина бросилась в слезы и пожаловалась на то, что много перерабатывала и перегорела. Начальство отнеслось к ситуации по-человечески: руководству показалось, что Янике нужна поддержка и возможность навести в бухгалтерии порядок.