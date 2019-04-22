Отдел охраны природы RMK установил пять новых местообитаний белки-летяги

Цель двухдневного мониторинга в окрестностях Сонда, Ийзаку, Авинурме и Оонурме состояла в том, чтобы выяснить на основании составленной Агентством окружающей среды модели местообитаний белки-летяги, встречается ли она в коммерческих лесах. Для этого сотрудники RMK проверили территории, прилегающие к известным местообитаниям белки-летяги, на которых растут старые осины, подходящие для ”квартирования” белок.

Наличие белки-летяги устанавливается по следам ее деятельности. На подконтрольной территории специалисты передвигались от одной старой осины к другой и удостоверялись, нет ли у подножья дерева или вокруг него следов беличьих экскрементов. Они проинспектировали 103 выделения на 303 гектарах.

”На 17 выделах мы нашли следы жизнедеятельности белки-летяги, которые позволяют определить пять ее новых местообитаний. Особое внимание привлекла находка под Сонда, которая сдвигает известную границу обитания этой белки на 600 метров севернее”, — подчеркивает специалист по природному разнообразию и мониторингу отдела охраны природы RMK Маргус Пенса.

Информация о новых местообитаниях передана в Департамент охраны природы, которые примет решение о том, надо ли формировать новые постоянные места обитания или следует расширить имеющиеся. А пока RMK установил временную охрану территорий.

В регистре окружающей среды местообитания белки-летяги занимают 1400 гектаров от всей площади земель, подведомственных RMK. На этой территории зарегистрированы 106 местообитаний, из которых в 2017 году были заселены 30.