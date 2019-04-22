Отдел охраны природы RMK установил пять новых местообитаний белки-летяги
В ходе мониторинга, проведенного отделом охраны природы RMK, специалисты обнаружили пять новых местообитаний белки-летяги, которые взяты под первичную охрану.
В ходе мониторинга, проведенного отделом охраны природы RMK, специалисты обнаружили пять новых местообитаний белки-летяги, которые взяты под первичную охрану.
Цель двухдневного мониторинга в окрестностях Сонда, Ийзаку, Авинурме и Оонурме состояла в том, чтобы выяснить на основании составленной Агентством окружающей среды модели местообитаний белки-летяги, встречается ли она в коммерческих лесах. Для этого сотрудники RMK проверили территории, прилегающие к известным местообитаниям белки-летяги, на которых растут старые осины, подходящие для ”квартирования” белок.
Наличие белки-летяги устанавливается по следам ее деятельности. На подконтрольной территории специалисты передвигались от одной старой осины к другой и удостоверялись, нет ли у подножья дерева или вокруг него следов беличьих экскрементов. Они проинспектировали 103 выделения на 303 гектарах.
”На 17 выделах мы нашли следы жизнедеятельности белки-летяги, которые позволяют определить пять ее новых местообитаний. Особое внимание привлекла находка под Сонда, которая сдвигает известную границу обитания этой белки на 600 метров севернее”, — подчеркивает специалист по природному разнообразию и мониторингу отдела охраны природы RMK Маргус Пенса.
Информация о новых местообитаниях передана в Департамент охраны природы, которые примет решение о том, надо ли формировать новые постоянные места обитания или следует расширить имеющиеся. А пока RMK установил временную охрану территорий.
В регистре окружающей среды местообитания белки-летяги занимают 1400 гектаров от всей площади земель, подведомственных RMK. На этой территории зарегистрированы 106 местообитаний, из которых в 2017 году были заселены 30.
RMK уже в 2014 году сформировал коридоры распространения, чтобы обеспечить принцип непрерывности местообитаний. В этих коридорах при хозяйствовании в лесах следят за тем, чтобы сохранялась связь между местами обитания белки-летяги. Такие коридоры в настоящее время связывают между собой 50 участков.
Кроме этого RMK зарезервировал участки лесов, подходящие для обитания белки-летяги. В них не ведется хозяйственная деятельность, что должно позволить белкам заселить новые места обитания. На этих участках ежегодно проводится традиционный мониторинг, результаты которого показывают, что белки-летяги заселили лесные участки, запланированные RMK и взятые под охрану.
Белка-летяга — маленький грызун, который ведет ночной образ жизни, большую часть времени проводит на деревьях и преодолевает большие расстояния, планируя с дерева на дерево. На земле эта белка неуклюжа и может стать легкой добычей хищников. В странах Европейского Союза она встречается только в Эстонии и Финляндии. В Эстонии ареал белки-летяги в течение ХХ века значительно сократился. Этот вид когда-то распространенный по всей материковой Эстонии, теперь встречается только в Алутагузе. Здесь известно примерно 40 заселенных местообитаний.
В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов всей территории Эстонии, на которой произрастает 47 процентов эстонских лесов.
RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, заботится о сохранении природных богатств, своей лесохозяйственной деятельностью приносит доход государству, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.
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