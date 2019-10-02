Отдавали до 400 тысяч наличными! Представлявшийся богатым бизнесменом жиголо выманил у женщин более миллиона евро

В 2015-2019 годах 47-летний Алар Микфельт выманил по меньшей мере у 16 женщин и одного юридического лица (эта фирма тоже принадлежала одной из этих женщин) 1 050 000 евро наличными, пишет Eesti Päevaleht.
В начале марта этого года в полицию поступило заявление от одной женщины за 40. Содержание заявления заставило поднять брови даже много повидавших следователей и прокуроров. Женщина сообщила, что один мужчина, который представился Аларом Таммом, выманил у нее 180 000 евро. Женщина познакомилась с мошенником на сайте знакомств в интернете, и у них завязались отношения.
Алар Тамм рассказал женщине, что он гражданин Норвегии и у него там строительная фирма. Недавно у норвежского партнера якобы был инсульт и он умер, и теперь якобы нужно решать, что делать с долей партнера — выкупить ли ее у у его жены и найти нового партнера или продолжить по-старому. Тамм советовался с женщиной, но для своего норвежского предприятия он у нее денег не просил. Но зато он предложил возможность дешево купить бокс рядного дома в Виймси, всего за 180 000 евро. Женщина посчитала это хорошим планом и дала Тамму требуемую сумму. Наличными.
Однажды ночью, когда Алар Тамм спал, женщина посмотрела его документы и обнаружила, что это вовсе на Алар Тамм, а Алар Микфельт (47). У женщины возникли сомнения. Однажды в гостях у своей двоюродной сестры она начала рассказывать об этом Аларе. Там также была женщина, которая тренируется вместе с сестрой, и выяснилось, что она тоже жертва того же мужчины.
Прокуратура 11 марта возбудила уголовное дело, Микфельта задержали 20 марта и арестовали 21 марта. Через некоторое время ему предъявили обвинение в неоднократном мошенничестве и неоднократном присвоении. Под арестом он находится и сейчас, ожидая суда, который начнется в феврале.
Сперва выяснилось, что еще в 2017 году некоторые пострадавшие тоже подавали заявление ни Микфельта, но тогда у него был другой почерк. Прокурор тогда был вынужден прекратить уголовное дело, потому что доказательств было недостаточно. Теперь то уголовное производство объединили с начатым в марте этого года, и в ходе следствия выяснилось, что в 2015-2019 годах Алар Микфельт выманил по меньшей мере у 16 женщин и одного юридического лица (эта фирма тоже принадлежала одной из этих женщин) больше миллиона евро, точнее 1 050 000 евро наличными.
По словам окружного прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Майри Хейнсалу, после расследования случая этой потерпевшей начали обнаруживаться и другие обманутые женщины, их нашли как свидетелей и потерпевших в распечатках звонков Микфельта.
Другая женщина рассказала, как она встретилась с Микфельтом в 2016 году через сайт знакомств в интернете. Несколько месяцев общались только в интернете, первая встреча с глазу на глаз состоялась 13 июля того же года. Уже на следующий день женщина дала Микфельту 37 000 евро наличными. Микфельт рассказал, что на улице Котка в сталинском доме продается через судебного исполнителя одна квартира площадью 77 м2. Действовать приходилось быстро, чтобы кто-нибудь другой не урвал эту лакомую жилплощадь. Женщина квартиру не видела, но доверяла мужчине и дала ему требуемую сумму. Из нее 32 000 евро якобы стоила квартира и 5000 евро ушло на ремонт. Квартиру пообещали вскоре оформить на имя женщины у нотариуса. Но Микфельт начал находить разнообразные оправдания, почему сделка все время откладывается.
На удочку примерно такой же схемы, но с чуть меньшей суммой, попалась еще одна женщина.
Суммы, которые женщины платили Микфельту наличными, были очень большие — помимо указанных 180 000 и 37 000 евро также было 58 000, 78 000, 98 500 и 33 000 евро.
Самую большую сумму потеряла владелица одной частной фирмы, она дала Микфельту 400 000 евро, опять же наличными. Женщина рассказала, что поскольку у нее были свободные деньги, она искала возможность для инвестирования. В 2018 году Микфельт предложил возможность купить три-четыре квартиры в новостройке на Кадака, в последнем доме со стороны Selver. Женщина призналась следователю, что она не видела ни планов, ни фотографий квартир, а также не была в квартирах. Она поверила словам Микфельта и дала ему 400 000 евро частями. По словам Микфельта, сроки готовности квартир все время затягивались. В какой-то момент женщина обнаружила, что люди начали въезжать в квартиры. А Алар все находил оправдания, почему сделка не состоится. Эта жертва тоже осталась как без своих 400 000 евро, так и без квартир.
С частью женщин Микфельт впоследствии заключал договоры займа. Их он делал на имя Алара Микфельта, это и есть его настоящее имя. Женщинам он говорил, что это его друг. Некоторым женщинам он даже отправлял по электронной почте фотографию ИД-карты друга, то есть своей, но фотография была сделана так, что на карте не было видно лица, только личный код, дата рождения и номер карты.
Одна женщина знала Микфельта четыре-пять лет, но тогда Микфельт ее не обманывал. Эта женщина не могла чего-то бояться, снова начиная общаться со старым знакомым.
Общаясь со всеми женщинами, Алар Микфелт использовал один и тот же почерк. С большинством из них он встречался на сайтах знакомств в интернете, всем представлялся Аларом Таммом. Он рассказывал женщинам о своем норвежском гражданстве и строительных предприятиях в Норвегии. Также о строительных объектах в разных городах Эстонии — Пярну, Нарве, Таллинне, — между которыми он якобы должен ездить. Всем обманутым он называл одну и ту же дату рождения (которая была неверной), рассказывал о своих трех сестрах, которых ни одна женщина никогда не видела ни в реальной жизни, ни на фотографиях. Иногда варьировались только детали о родителях — мать якобы умерла, но отец то был жив, то умер.
Микфельт рассказывал женщинам, что у него дома в Виймси и Португалии и сейчас он строит еще один в Нымме. В свой дом в Виймси — которого в действительности не было, как и домов в Португалии и Нымме — он не приводил женщин никогда. Одна женщина вспомнила, как Алар сказал: отвез бы, но уборщица должна прежде убрать дом.
Ни одна из потерпевших не видела его документов — ни ИД-карты, ни водительских прав. Так они не могли обнаружить, что человек не тот, кем представляется. До той роковой ночи, когда одна женщина обыскала его кошелек. Большинство Алар Тамм, то есть Алар Микфельт уверял, что погуглив в интернете, его данные не найти, поскольку он велел удалить информацию о себе.
С некоторыми жертвами он встречался больше, с некоторыми меньше. Основными целями Микфельта были одинокие женщины старше 40 лет. Желательно, конечно, чтобы они были состоятельными, и большинство были. С большей частью женщин Микфельт состоял в интимных отношениях и с некоторыми был в какой-то степени вместе. Точнее, ни к одной обманутой он не переезжал, но ездил к ним ночевать. Долго он не мог ни с кем жить, потому что ему надо было бывать дома у нескольких женщин.
В основном он предлагал доверчивым женщинам начать жить вместе, но для этого надо было прежде купить жилье — квартиру, дом или бокс рядного дома. Второй легендой была возможность инвестировать в недвижимость и позднее продать ее с прибылью. Микфельт рассказывал о сделанных ему отличных предложениях: один раз какой-то застройщик продавал дешевле квартиру, один раз кто-то в последний момент отказался от договора, один раз судебный исполнитель предлагал жилплощадь в хорошем месте по хорошей цене. По словам Микфельта, все продавцы хотели получить платеж очень быстро и всегда наличными. Многие женщины отдавали Микфельту свои сбережения, многие женщины моложе 40 лет, поверив Микфельту, брали кредит и отдавали всю сумму ему. Чтобы купить недвижимость, которую они никогда не видели, документы на которую они никогда не держали в руках, не говоря уже о походе к нотариусу.
Иногда Микфельт говорил, что теперь мы опоздали, эту квартиру увели из-под носа, но скоро мы получим другую квартиру, для этого нужно добавить еще немного денег. И женщина добавляла. Некоторые также давали деньги на ремонт или обстановку. Все шло на квартиры и дома, которые они никогда не видели.
Ни у одной женщины сегодня, когда купля-продажа недвижимости проходит у нотариуса и банковским переводом, не возникло сомнения, когда попросили такую большую суму наличными. Ни одна не попросила ни фотографий, ни планов дома или квартиры, которая вскоре станет жильем мечты. Женщины довольствовались тем, что Микфельт возил их на своем шикарном автомобиле и показывал рукой на поле — здесь будет наш рядный дом. И если даже у женщин иногда возникало какое-то сомнение, он мог их уговорить. Некоторые хотели поехать посмотреть купленную квартиру, но на это Микфельт сообщал, что сейчас нельзя, потому что там строители и делают ремонт. После этого женщины отказывались от своего желания.
Иногда Микфельт возвращал части женщин небольшие суммы и давал карманные деньги. Его целью было сохранить доверие. Поэтому он также делал женщинам подарки, покупал им домой предметы быта и бытовую технику. Все это, конечно, на полученные ранее от других женщин деньги. С какой-то женщиной он был вместе меньше, с другой дольше, пока в какой-то момент не исчезал из их жизни. По большей части тогда, когда обманутые уже слишком много протестовали и требовали вернуть свои деньги.
Часть женщин помимо денег лишились и своего автомобиля. Микфельт обещал продать машину, и он это делал, но деньги брал себе. Одной женщине он приобрел новый автомобиль, но полученные от продажи старого деньги все равно оставил себе. Всего Микфельт присвоил полученные с четырех автомобилей трех женщин деньги.
Все потерпевшие впоследствии признавались, что Микфельт очень хорошо говорит, общается, манипулирует. Он производил впечатление бизнесмена. Если кошелек был набит крупными купюрами, то в автомобиле деньги валялись прямо мешками. "Он разъезжал с пачками наличных, и это вызывало у женщин доверие, что это мужчина, у которого дом как в Португалии, так и в Виймси", — констатировала окружной прокурор Майри Хейнсалу.
Одна женщина рассказала, что сначала в автомобиле Микфельта было несколько больших пачек денег, но в последнее время у него больше не было при себе крупных сумм. Микфельт всегда ездил на шикарных автомобилях, но и они не принадлежали ему. Было два варианта: он приезжал к одной женщине на в действительности принадлежащем другой женщине автомобиле или одалживал автомобили на принадлежащей своему другу торговой площадке. Последним автомобилем, на котором ездил Микфельт, был Porsche Cayenne.
Микфельт хвастался перед женщинами, что он знает многих эстонских знаменитостей, в том числе Эдгара Сависаара и известного адвоката Айвара Пильва. Правда, Пильв почему-то Микфельта не защищает.
Особенно интересно, что когда Алара Микфельта задержали, у него изъяли 3000 евро. Остальные деньги испарились. Микфельт, по словам окружного прокурора, отказался от дачи показаний, неизвестно, куда исчезла огромная сумма. После всего у него не было определенного места жительства, также он не совершал сделок со своих банковских счетов. "Иногда он клал наличные на счета своих знакомых, очевидно, выплачивал долги", — указала Хейнсалу.
Одна потерпевшая вспомнила, что однажды, по словам Микфельта, один друг нуждался в займе и он попросил женщину перевести его на счет друга. "Позднее выяснилось, что это был не заем, а долг Микфельта, который женщина выплатила", — описала прокурор.
Хейнсалу констатировала, что всю свою сознательную жизнь Микфельт жил так, это и есть его стиль жизни. За аналогичные деяния его ранее неоднократно наказывали, но сейчас у него нет ни одного действующего наказания (они погашены), поэтому суд их не учитывает.
"Он признается и, по собственным словам, раскаивается в содеянном, но показаний по существу не дает", — констатировала Хейнсалу.
Суд над Микфельтом начнется в феврале, и в случае признания виновным его может ожидать тюремное заключение сроком до пяти лет.
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