Отдавали до 400 тысяч наличными! Представлявшийся богатым бизнесменом жиголо выманил у женщин более миллиона евро

Прокуратура 11 марта возбудила уголовное дело, Микфельта задержали 20 марта и арестовали 21 марта. Через некоторое время ему предъявили обвинение в неоднократном мошенничестве и неоднократном присвоении. Под арестом он находится и сейчас, ожидая суда, который начнется в феврале.

Сперва выяснилось, что еще в 2017 году некоторые пострадавшие тоже подавали заявление ни Микфельта, но тогда у него был другой почерк. Прокурор тогда был вынужден прекратить уголовное дело, потому что доказательств было недостаточно. Теперь то уголовное производство объединили с начатым в марте этого года, и в ходе следствия выяснилось, что в 2015-2019 годах Алар Микфельт выманил по меньшей мере у 16 женщин и одного юридического лица (эта фирма тоже принадлежала одной из этих женщин) больше миллиона евро, точнее 1 050 000 евро наличными.

По словам окружного прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Майри Хейнсалу, после расследования случая этой потерпевшей начали обнаруживаться и другие обманутые женщины, их нашли как свидетелей и потерпевших в распечатках звонков Микфельта.

Другая женщина рассказала, как она встретилась с Микфельтом в 2016 году через сайт знакомств в интернете. Несколько месяцев общались только в интернете, первая встреча с глазу на глаз состоялась 13 июля того же года. Уже на следующий день женщина дала Микфельту 37 000 евро наличными. Микфельт рассказал, что на улице Котка в сталинском доме продается через судебного исполнителя одна квартира площадью 77 м2. Действовать приходилось быстро, чтобы кто-нибудь другой не урвал эту лакомую жилплощадь. Женщина квартиру не видела, но доверяла мужчине и дала ему требуемую сумму. Из нее 32 000 евро якобы стоила квартира и 5000 евро ушло на ремонт. Квартиру пообещали вскоре оформить на имя женщины у нотариуса. Но Микфельт начал находить разнообразные оправдания, почему сделка все время откладывается.

На удочку примерно такой же схемы, но с чуть меньшей суммой, попалась еще одна женщина.

Суммы, которые женщины платили Микфельту наличными, были очень большие — помимо указанных 180 000 и 37 000 евро также было 58 000, 78 000, 98 500 и 33 000 евро.

Самую большую сумму потеряла владелица одной частной фирмы, она дала Микфельту 400 000 евро, опять же наличными. Женщина рассказала, что поскольку у нее были свободные деньги, она искала возможность для инвестирования. В 2018 году Микфельт предложил возможность купить три-четыре квартиры в новостройке на Кадака, в последнем доме со стороны Selver. Женщина призналась следователю, что она не видела ни планов, ни фотографий квартир, а также не была в квартирах. Она поверила словам Микфельта и дала ему 400 000 евро частями. По словам Микфельта, сроки готовности квартир все время затягивались. В какой-то момент женщина обнаружила, что люди начали въезжать в квартиры. А Алар все находил оправдания, почему сделка не состоится. Эта жертва тоже осталась как без своих 400 000 евро, так и без квартир.

С частью женщин Микфельт впоследствии заключал договоры займа. Их он делал на имя Алара Микфельта, это и есть его настоящее имя. Женщинам он говорил, что это его друг. Некоторым женщинам он даже отправлял по электронной почте фотографию ИД-карты друга, то есть своей, но фотография была сделана так, что на карте не было видно лица, только личный код, дата рождения и номер карты.

Одна женщина знала Микфельта четыре-пять лет, но тогда Микфельт ее не обманывал. Эта женщина не могла чего-то бояться, снова начиная общаться со старым знакомым.



Foto: erakogu



Общаясь со всеми женщинами, Алар Микфелт использовал один и тот же почерк. С большинством из них он встречался на сайтах знакомств в интернете, всем представлялся Аларом Таммом. Он рассказывал женщинам о своем норвежском гражданстве и строительных предприятиях в Норвегии. Также о строительных объектах в разных городах Эстонии — Пярну, Нарве, Таллинне, — между которыми он якобы должен ездить. Всем обманутым он называл одну и ту же дату рождения (которая была неверной), рассказывал о своих трех сестрах, которых ни одна женщина никогда не видела ни в реальной жизни, ни на фотографиях. Иногда варьировались только детали о родителях — мать якобы умерла, но отец то был жив, то умер.