Отчет: на службе состоит рекордное количество военнослужащих

По словам министра обороны Юри Луйка, наиболее заметным с прошлого года результатом стало увеличение на 135 человек числа военнослужащих, состоящих на действительной военной службе, т.е., в общей сложности до 3422 человек, что на 12 человек превышает поставленную на год цель.

„Этот рост показывает, что принятые за последние годы меры, такие как повышение среднего размера денежного довольствия состоящих на действительной военной службе военнослужащих до уровня, на 33 процента превышающего среднюю зарплату по Эстонии, приносят свои первые плоды”, — отметил Луйк.

„Столь же важным является снижение наполовину числа досрочно прервавших срочную службу”, — сказал Луйк. В прошлом году со срочной службы отсеялось 11,4 процента, в 2017 году — 18,8, а в 2016 — 20% срочников.

В прошлом году соответствовало установленным требованиям к здоровью большее количество военнообязанных — 43 процента, тогда как в позапрошлом году таковых насчитывалось 36 процентов.

В то же время одна треть военнообязанных является добровольно для прохождения срочной службы, причем, предпочтительно, непосредственно после окончания средней школы. Например, выполнили свою воинскую обязанность сразу все ученики одного выпускного класса Раквереской гимназии.