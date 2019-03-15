Отчет: на службе состоит рекордное количество военнослужащих

Правительству Республики был в четверг представлен обзор отчета о службе в Силах обороны, согласно которому в прошлом году рекордно возросло число военнослужащих, состоящих на действительной военной службе, и резко сократился процент досрочно прервавших срочную службу.
По словам министра обороны Юри Луйка, наиболее заметным с прошлого года результатом стало увеличение на 135 человек числа военнослужащих, состоящих на действительной военной службе, т.е., в общей сложности до 3422 человек, что на 12 человек превышает поставленную на год цель.
„Этот рост показывает, что принятые за последние годы меры, такие как повышение среднего размера денежного довольствия состоящих на действительной военной службе военнослужащих до уровня, на 33 процента превышающего среднюю зарплату по Эстонии, приносят свои первые плоды”, — отметил Луйк.
„Столь же важным является снижение наполовину числа досрочно прервавших срочную службу”, — сказал Луйк. В прошлом году со срочной службы отсеялось 11,4 процента, в 2017 году — 18,8, а в 2016 — 20% срочников.
В прошлом году соответствовало установленным требованиям к здоровью большее количество военнообязанных — 43 процента, тогда как в позапрошлом году таковых насчитывалось 36 процентов.
В то же время одна треть военнообязанных является добровольно для прохождения срочной службы, причем, предпочтительно, непосредственно после окончания средней школы. Например, выполнили свою воинскую обязанность сразу все ученики одного выпускного класса Раквереской гимназии.
В прошлом году Правительство Республики по предложению министра обороны приняло решение увеличить с этого года пособие на детей военнослужащих срочной службы в шесть раз, т.е. с 50 евро до 300 евро в месяц. Также была увеличена плата за участие в учебных сборах резервистов.
В прошлом году приступили к срочной службе 3376 мужчин и 27 женщин, что превысило годовой план Департамента оборонных ресурсов.
В текущем году будет продолжена практика организации инфодней на тему военной службы женщин, дней ”рабочих теней” с военнослужащими срочной службы, а также призыва на срочную службу выпускных классов в полном составе.