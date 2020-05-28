Отчет: большой разрыв в уровне безработицы между эстонцами и людьми других национальностей сохраняется

"Предпосылкой интеграции людей с отличным от эстонского языка родным языком в эстонское общество является знание эстонского языка. Поэтому интеграция — это чисто культурный вопрос и основа стабильности всего нашего общества. Важно, что и у эстонцев она повышает чувство безопасности перед будущим", — сказал министр культуры Тынис Лукас.

"Если говорить об улучшении уровня владения эстонским языком, я высоко оцениваю усилия всех учителей и учащихся. Все больше людей интересуется языком. Причина — продвижение на рынке труда, потому что основные потребности в любой общине всегда одинаковы — чтобы была работа и уверенность в завтрашнем дне", — добавил министр.

Из данных о сдаче уровневых экзаменов по эстонскому языку следует, что в 2019 году уровневый экзамен по эстонскому языку сдало более 57% взрослых, пришедших на экзамен, что на один процент больше, чем год назад. По-прежнему проблемой остается слабое знание эстонского языка среди выпускников основной школы. Также можно сказать, что с годами улучшились результаты экзаменов по государственному языку в основной школе и в гимназии. В то же время, результат выпускников гимназии достиг поставленной цели, т.е. 75 пунктов из ста.

Из раздела отчета, изучающего разрыв на рынке труда, выясняется, что разрыв между эстонцами и людьми других национальностей в 2019 уменьшился. Повысилось количество занятых людей с отличным от эстонского родным языком (с 64 процентов до 66 процентов), а безработица упала с прежних 7 процентов до 6 процентов. Уровень безработицы среди эстонцев в прошлом году составлял 3,8%.

Согласно отчету, важный шаг вперед — повышение рейтинга русскоязычного телеканала ETV+ среди русскоязычного населения. Если еще в 2016 году ETV+ не менее 15 минут в неделю смотрело примерно 14% русскоязычного населения, то в прошлом году — около 23%. Самая популярная русскоязычная радиостанция — это по-прежнему Радио 4 национального телерадиовещания, которую в неделю слушало примерно треть иноязычного населения.

В отчете также отмечается число иммигрантов, которое оставалось стабильным в последние годы. Временный вид и право на жительство получили менее 12 000 человек в год.