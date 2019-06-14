Отбивалась от приставаний вербуемого приемами карате. Российская шпионка — о неудавшейся попытке вербовки в Таллинне(12)
Высланная из США российский шпион пишет в своей книге о попытке вербовки в Эстонии.
Высланная из США российский шпион пишет в своей книге о попытке вербовки в Эстонии.
Бывший российский шпион Елена Вавилова, жившая с Америке под именем Трейси Ли Энн Фоули (Tracey Lee Ann Foley), пишет в своей автобиографии, помимо прочего, и о ”неудавшейся попытке вербовки городским чиновником”.
Выдержки из книги Вавиловой и ее супруга Андрея Безрукова из книги ”Женщина, которая умеет хранить тайны” напечатала ”Комсомольская Правда”. Помимо всего прочего, там описывается, как женщина получила задание завербовать в Таллинне некоего ”Эдгара Николаевича Рууза, начальника отдела протокола Исполнительного комитета города Таллинн”. В качестве легенды: с пожилым мужчиной хочет пообщаться журналист ”КП” из Москвы.
А дальше было так: после разговора герои пошли в ее номер в отеле, там женщина отбивалась от приставаний вербуемого посредством приемов каратэ и заставила его выйти из номера. Так попытка вербовки закончилась крахом — абсолютно и бесповоротно. Так, шпионке пришлось быстро покинуть город, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Позже, месяц спустя, ”Эдгар Николаевич Рууз был снят с должности и направлен главным инженером в рыболовецкий совхоз”.
Вот что значится в аннотации к книге.
Идея этой книги навеяна одной из самых удивительных шпионских историй XX века. Автор книги Елена Вавилова под именем Трэйси Ли Энн Фоули (англ. Tracey Lee Ann Foley) и ее супруг Андрей Безруков (псевдоним англ. Donald Howard Heathfield) почти четверть века проработали разведчиками-нелегалами в разных странах, в том числе США. Семейная пара профессиональных шпионов вместе с двумя сыновьями жили в пригороде Бостона в нечеловеческом напряжении, на грани постоянного риска, пока однажды их не предали.
Попробуйте только представить, каково это — быть агентом, но при этом оставаться любящей женой и заботливой матерью, ходить на работу, отводить детей в школу, а по вечерам — принимать шифровки и планировать спецоперации. "…обвиняемые, известные как "Дональд Ховард Хитфилд" и "Трэйси Ли Энн Фоули", были арестованы в своей резиденции и сегодня предстают перед федеральным судом в Бостоне… Обвинение в сговоре с целью действовать в качестве агента иностранного правительства без уведомления Генерального прокурора США влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет (лишения свободы), обвинение в сговоре с целью отмывания денег — в виде 20 лет лишения свободы". The Department of Justice, Monday, June 28, 2010.
Уникальный автобиографический роман, написанный реальной российской разведчицей, четверть века проработавшей в различных странах под прикрытием.
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