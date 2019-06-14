Отбивалась от приставаний вербуемого приемами карате. Российская шпионка — о неудавшейся попытке вербовки в Таллинне

Бывший российский шпион Елена Вавилова, жившая с Америке под именем Трейси Ли Энн Фоули (Tracey Lee Ann Foley), пишет в своей автобиографии, помимо прочего, и о ”неудавшейся попытке вербовки городским чиновником”.

Выдержки из книги Вавиловой и ее супруга Андрея Безрукова из книги ”Женщина, которая умеет хранить тайны” напечатала ”Комсомольская Правда”. Помимо всего прочего, там описывается, как женщина получила задание завербовать в Таллинне некоего ”Эдгара Николаевича Рууза, начальника отдела протокола Исполнительного комитета города Таллинн”. В качестве легенды: с пожилым мужчиной хочет пообщаться журналист ”КП” из Москвы.

А дальше было так: после разговора герои пошли в ее номер в отеле, там женщина отбивалась от приставаний вербуемого посредством приемов каратэ и заставила его выйти из номера. Так попытка вербовки закончилась крахом — абсолютно и бесповоротно. Так, шпионке пришлось быстро покинуть город, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Позже, месяц спустя, ”Эдгар Николаевич Рууз был снят с должности и направлен главным инженером в рыболовецкий совхоз”.

Вот что значится в аннотации к книге.