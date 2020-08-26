От жителей столичного Кристийне ждут предложений касательно новых контейнеров

”В ближайшем будущем планируется увеличить количество пунктов для сбора отходов в Кристийне, и при выборе мест для установки контейнеров мы будем сотрудничать с жителями района. Возможность представить свои предложения управе есть у всех — либо посредством правления квартирного товарищества, либо через социальные сети, где также размещена информация об опросе”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

”Причина того, почему люди не сортируют мусор, часто заключается также и в том, что это не удобно. Расположенные рядом с домом пункты сбора отходов упаковки будут способствовать раздельной утилизации. Во-первых, от отходов можно избавиться бесплатно, а во-вторых, с комфортом. Если не нужно никуда ехать, то люди принимают решение в пользу более дружелюбного к природе образа жизни”, — полагает старейшина Кристийне Яанус Рийбе и призывает горожан более активно выдвигать свои предложения.

”Титул Зелёной столицы Европы зависит не только от деятельности таллиннских мэрии и городского собрания, но от всех нас. Именно сейчас у горожан есть прекрасная возможность сказать свое слово!”.

Если вы заметите, что контейнер в пункте сбора заполнен, просим сообщить об этом по указанному на контейнере номеру телефона оператора.

Операторы контейнеров:

ETO или MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, тел. 640 3240.

EPR или OÜ Eesti Pakendiringlus, тел. 633 9240.

TVO или OÜ Tootjavastutusorganisatsioon, тел. 640 4610.

Отдел обращения с отходами в Департаменте предпринимательства Таллинна, тел. 640 4610.