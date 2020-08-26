26.08.2020, 08:57

От жителей столичного Кристийне ждут предложений касательно новых контейнеров


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От жителей столичного Кристийне ждут предложений касательно новых контейнеров
Управа Кристийне

Управа Кристийне проводит опрос общественного мнения и ожидает от жителей района предложений относительно мест, где можно было бы установить новые контейнеры для сбора отходов. На данный момент на территории Кристийне имеются 10 пунктов сбора упаковки, где расположены по три отдельных контейнера для всех видов упаковок — бумаги и картона, стекла и смешанного мусора. Наряду с этим есть также еще 10 мест, где установлены один или два контейнера.

”В ближайшем будущем планируется увеличить количество пунктов для сбора отходов в Кристийне, и при выборе мест для установки контейнеров мы будем сотрудничать с жителями района. Возможность представить свои предложения управе есть у всех — либо посредством правления квартирного товарищества, либо через социальные сети, где также размещена информация об опросе”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

”Причина того, почему люди не сортируют мусор, часто заключается также и в том, что это не удобно. Расположенные рядом с домом пункты сбора отходов упаковки будут способствовать раздельной утилизации. Во-первых, от отходов можно избавиться бесплатно, а во-вторых, с комфортом. Если не нужно никуда ехать, то люди принимают решение в пользу более дружелюбного к природе образа жизни”, — полагает старейшина Кристийне Яанус Рийбе и призывает горожан более активно выдвигать свои предложения.

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Если вы заметите, что контейнер в пункте сбора заполнен, просим сообщить об этом по указанному на контейнере номеру телефона оператора.

Операторы контейнеров:

ETO или MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, тел. 640 3240.

EPR или OÜ Eesti Pakendiringlus, тел. 633 9240.

TVO или OÜ Tootjavastutusorganisatsioon, тел. 640 4610.

Отдел обращения с отходами в Департаменте предпринимательства Таллинна, тел. 640 4610.

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