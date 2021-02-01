От взрыва на площади Вабадузе до бизнеса на испанском курорте. Яркая жизнь и преждевременная смерть эстонского наркобарона Марбельи

Общественность узнала о Хелине в лихие 90-е, когда правоохранительные органы связали его с взрывом бомбы у офиса Estonian Air на площади Вабадузе. В 2002 году его признали виновным в контрабанде тонны марихуаны в Эстонию.

Жизнь Тоомаса Хелина делилась на полосы: периодические отсидки в тюрьме сменялись наслаждением роскошной жизнью. Эстонский воротила из Пярну стал в Испании большой шишкой. Как пишет в книге "Эстонская Мафия" Пааво Кангур, Хелин якобы менял Ferrari как перчатки.

Проблемы с законом у Хелина, родившегося в 1966 году, начались еще в подростковом возрасте. В 15 лет суд приговорил его к году тюремного заключения за кражу. Еще до взрыва на площади Вабадузе у него за плечами было несколько лет отмотанного тюремного срока — как за подделку документов, так и за кражу.

Взрывной побег



26 августа 1993 года за час до полуночи на площади Вабадузе в Таллинне прогремел взрыв. От взрыва пострадали четыре человека, а нанесенный им ущерб оценивали более чем в миллион крон (около 65 000 евро). За взрывом стояли члены так называемой ”группировкой птицефабрики”, хотевшие убить двух своих врагов из Пермской ОПГ. Мужчины получили ранения, но выжили.

Plahvatus Vabaduse Väljakul Foto: Toomas Volmer

Полиция безопасности (КаПо) включила Тоомаса Хелина в число подозреваемых. Следствие встало на три года. В 1996 году дело вновь было открыто, и КаПо объявила Хелина и Янека Кукка в розыск. Однако к тому моменту оба мужчины уже были за пределами Эстонии.

Сначал Хелин сбежал в Швецию, затем в Германию, пока не нашел себе уютное гнездышко на южном побережьи Испании — в Марбелье. С годами Марбелья превратилась в эстонский криминальный курорт, где кроме Хелина и Кукка также проворачивал дела Имре Аракас, который сейчас сидит в Ирландии за заказное убийство.

Сбежавшие в Марбелью эстоноземельцы промышляли кражей люксовых автомобилей, продажей наркотиком и организацией проституции. В 2000 году Eesti Päevaleht писал, что в преступном мире Марбельи эстонская община из 60 человек занимает второе место, уступая по влиятельности лишь албанцам.

В Марбелье Хелин наслаждался гламурной жизнью и был хорошо скрыт от эстонских органов, поэтому информация о его деятельности долгое время не была известна общественности.