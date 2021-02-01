От взрыва на площади Вабадузе до бизнеса на испанском курорте. Яркая жизнь и преждевременная смерть эстонского наркобарона Марбельи

В среду в возрасте 54-х лет скончался Тоомас Хелин. В 90-х годах он сбежал от Полиции безопасности в испанскую Марбелью, основал там эстонскую криминальную колонию и в последующие десятилетия заработал себе дурную славу как на испанском побережье, так и по всей Европе.
Общественность узнала о Хелине в лихие 90-е, когда правоохранительные органы связали его с взрывом бомбы у офиса Estonian Air на площади Вабадузе. В 2002 году его признали виновным в контрабанде тонны марихуаны в Эстонию.
Жизнь Тоомаса Хелина делилась на полосы: периодические отсидки в тюрьме сменялись наслаждением роскошной жизнью. Эстонский воротила из Пярну стал в Испании большой шишкой. Как пишет в книге "Эстонская Мафия" Пааво Кангур, Хелин якобы менял Ferrari как перчатки.
Проблемы с законом у Хелина, родившегося в 1966 году, начались еще в подростковом возрасте. В 15 лет суд приговорил его к году тюремного заключения за кражу. Еще до взрыва на площади Вабадузе у него за плечами было несколько лет отмотанного тюремного срока — как за подделку документов, так и за кражу.
Взрывной побег
26 августа 1993 года за час до полуночи на площади Вабадузе в Таллинне прогремел взрыв. От взрыва пострадали четыре человека, а нанесенный им ущерб оценивали более чем в миллион крон (около 65 000 евро). За взрывом стояли члены так называемой ”группировкой птицефабрики”, хотевшие убить двух своих врагов из Пермской ОПГ. Мужчины получили ранения, но выжили.
Полиция безопасности (КаПо) включила Тоомаса Хелина в число подозреваемых. Следствие встало на три года. В 1996 году дело вновь было открыто, и КаПо объявила Хелина и Янека Кукка в розыск. Однако к тому моменту оба мужчины уже были за пределами Эстонии.
Сначал Хелин сбежал в Швецию, затем в Германию, пока не нашел себе уютное гнездышко на южном побережьи Испании — в Марбелье. С годами Марбелья превратилась в эстонский криминальный курорт, где кроме Хелина и Кукка также проворачивал дела Имре Аракас, который сейчас сидит в Ирландии за заказное убийство.
Сбежавшие в Марбелью эстоноземельцы промышляли кражей люксовых автомобилей, продажей наркотиком и организацией проституции. В 2000 году Eesti Päevaleht писал, что в преступном мире Марбельи эстонская община из 60 человек занимает второе место, уступая по влиятельности лишь албанцам.
В Марбелье Хелин наслаждался гламурной жизнью и был хорошо скрыт от эстонских органов, поэтому информация о его деятельности долгое время не была известна общественности.
На родину и за решетку
В 2000 году Хелин и Кукк, все еще подозреваемые в организации взрыва у офиса Estonian Air, вернулись на родину. После допроса в КаПо Хелина освободили от обвинений, Кукк отделался условным наказанием.
Хотя после этого Хелин вернулся в Марбелью, он вновь связал свою жизнь с Эстонией. В 2001 году он снова вернулся в Эстонию, так как его жена захотела рожать на родине. Однако ему не удалось провести много времени. со своим новорожденным ребенком — в феврале 2002 года Центральная криминальная полиция задержала его по подозрению в нескольких наркопреступлениях, в том числе организации транспортировки тонны марихуаны из Марокко в Эстонию.
В ноябре 2001 года наркособака обнаружила в прибывшем по морю грузовом контейнере среди риса, бобов и чайных пакетиков 973 килограмма марихуаны. Контрабандный груз тогда оценивали более чем в сотню миллионов крон (почти 6,4 млн евро).
Контейнер был предназначен фирме Indikaator OÜ, которую полиция связывала с Хелином. За ним также велась слежка из-за оборота таблеток экстази, поэтому в отношении Хелина одновременно собралось несколько подозрений.
В 2004 году суд признал Томаса Хелина виновным в организации распространения наркотиков и приговорил его четырем годам реального заключения. Через год он получил приговор и за контрабанду тонны марихуаны — тюремный срок продлили на год.
После нескольких неудачных ходатайств Хелину удалось все же в 2007 году досрочно выйти на свободу за примерное поведение. В октябре этого же года он снова покинул Эстонию и отправился в Марбелью.
Уже в 2008 годо Центральная криминальная полиция снова задержала мужчину и передала прокуратуре Германии, где его подозревали в угоне девяти Mercedes и Porsche. В итоге суд все же оправдал Хелина.
В Испании Хелин, помимо прочего, занимался продажей недвижимости, стал акционером автосалона, торгующего эксклюзивными марками автомобилей. Согласно информации из соцсетей, последние годы жизни Тоомас Хелин провел в Марбелье со своей новой женой и маленьким сыном. Всего у него было три ребенка.
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