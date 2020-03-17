"От всех вас сегодня зависит очень многое". Кальюлайд обсудила с руководителями Центра тревоги организацию кризисной помощи

”Понятно, что у людей сейчас много тревожных вопросов о коронавирусе и о применяемых в рамках чрезвычайного положения мерах, но звоните по номеру 112 только в случае реального несчастья или критической ситуации — этот номер нужно хранить для тех, кто нуждается в немедленной помощи”, — сказала глава государства.

”Для тех, кто желает получить информацию и рекомендации относительно коронавируса или мер чрезвычайного положения, с сегодняшнего дня открыт телефон оказания кризисной помощи 1247 — если у вас есть вопросы, а не острая экстренная ситуация, прошу звонить по этому номеру”, — добавила президент Кальюлайд. К сожалению, надо учитывать, что линии 112 и 1247 сейчас сильно перегружены, и если вам сразу не удастся дозвониться, не прерывайте звонок, а по возможности останьтесь в режиме ожидания. Рано или поздно на ваш звонок ответят.

Обращают внимание всех, что поскольку организаторы спасательных действий работают сегодня в очень сложной и постоянно меняющейся ситуации, просьба не раздражаться на них, а по возможности сказать им теплые слова благодарности, добавила глава государства.

”В отличие от прошлой недели, скорая помощь больше не приедет проводить тест на наличие коронавируса ко всем, кто подозревает у себя эту болезнь. На прошлой неделе цель еще заключалась в предупреждении местного распространения вируса, сегодня же целью является замедление распространения вируса в течение как можно большего периода времени. Способность проводить тесты сегодня необходимо беречь, прежде всего, для входящих в зону риска людей, а также для работников здравоохранения”, — сказала президент Кальюлайд.