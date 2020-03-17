17.03.2020, 08:10

"От всех вас сегодня зависит очень многое". Кальюлайд обсудила с руководителями Центра тревоги организацию кризисной помощи

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Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga
Päevalehe intervjuu Kersti KaljulaidigaFoto: Madis Veltman

Президент Керсти Кальюлайд общалась вчера посредством видеомоста с работниками Центра тревоги, которые, испытывая большие рабочие нагрузки в течение последней недели, тем не менее, хорошо справились с ними, несмотря на постоянно меняющуюся ситуацию.

”Понятно, что у людей сейчас много тревожных вопросов о коронавирусе и о применяемых в рамках чрезвычайного положения мерах, но звоните по номеру 112 только в случае реального несчастья или критической ситуации — этот номер нужно хранить для тех, кто нуждается в немедленной помощи”, — сказала глава государства.

”Для тех, кто желает получить информацию и рекомендации относительно коронавируса или мер чрезвычайного положения, с сегодняшнего дня открыт телефон оказания кризисной помощи 1247 — если у вас есть вопросы, а не острая экстренная ситуация, прошу звонить по этому номеру”, — добавила президент Кальюлайд. К сожалению, надо учитывать, что линии 112 и 1247 сейчас сильно перегружены, и если вам сразу не удастся дозвониться, не прерывайте звонок, а по возможности останьтесь в режиме ожидания. Рано или поздно на ваш звонок ответят.

Обращают внимание всех, что поскольку организаторы спасательных действий работают сегодня в очень сложной и постоянно меняющейся ситуации, просьба не раздражаться на них, а по возможности сказать им теплые слова благодарности, добавила глава государства.

”В отличие от прошлой недели, скорая помощь больше не приедет проводить тест на наличие коронавируса ко всем, кто подозревает у себя эту болезнь. На прошлой неделе цель еще заключалась в предупреждении местного распространения вируса, сегодня же целью является замедление распространения вируса в течение как можно большего периода времени. Способность проводить тесты сегодня необходимо беречь, прежде всего, для входящих в зону риска людей, а также для работников здравоохранения”, — сказала президент Кальюлайд.

По словам главы государства, при подозрении на наличие вируса спасатели рекомендуют сначала поговорить со своим семейным врачом. ”Если тестирование, проводимое скорой помощью, действительно окажется необходимым, такое решение примут врачи. Требовать этого от организаторов экстренной помощи нет смысла, как и злиться на них по этому поводу”, — добавила президент Кальюлайд.

Глава государства призвала всех, кто выполняет важную с точки зрения функционирования общества работу в частном или общественном секторе, не прекращать своих действий, если вы не заболели или не получили от своего учреждения распоряжения остаться на удаленной работе.

”От всех вас сегодня зависит очень многое. Это относится и к работникам детских садов. Уже звучат вопросы о том, не являются ли они людьми ”второго сорта”, если не могут, в отличие от учителей школ, остаться дома. На самом деле всё как раз наоборот. От вашей работы зависит, смогут ли полицейские, спасатели, продавцы магазинов, врачи, медсестры и многие другие спокойно выйти утром на работу. Поэтому надеюсь, что детские сады и самоуправления найдут здесь при необходимости золотую середину в части защиты работников детских садов старшего возраста, поддерживая, с другой стороны, работающие детские сады”, — сказала президент Кальюлайд.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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