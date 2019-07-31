От скандалов до КХЛ: Ледовый холл Тондираба отмечает пятилетие

Директор ледового холла Елена Глебова рассказала, что за время работы холла его посетили более миллиона человек. ”В числе крупных мероприятий здесь прошли соревнования по фигурному катанию среди юниоров ISU, в 2018 году ЧЕ по керлингу и Tallinn Trophy, — сказала Глебова. — На посвященном столетию Эстонского фигурного катания гала-выступлении фигуристов выступили лучшие спортсмены прошлых лет”.

В ледовом холле прошли соревнования по боевым искусствам Эстонии, открытый чемпионат Балтийских стран по тхэквондо, боксерские поединки King of Kings и Nr 1 Fight Show, волейбольные соревнования Европейской лиги, Tallinn Handball Cup 2019 и многие другие.

С 12 по 18 августа в ледовом холле Тондираба пройдет чемпионат мира по борьбе. В последний раз соревнования такого уровня в этой дисциплине проходили в Эстонии в 1938 году. Со 2 по 8 марта 2020 года пройдет ЧМ по фигурному катанию среди юниоров, а в январе 2022 года — Европейские соревнования ISU.

В зале также выступали звезды мировой музыки. В 2017 году здесь прошел первый Таллиннский праздник танца, в котором приняли участие более 1600 таллинцев из ста коллективов народного танца. В следующем году здесь пройдет фестиваль „Славянский венок”.

В ледовом холле Тондираба тренируются ученики таллиннских спортивных школ и многих спортивных клубов.

В честь Дня рождения будет разыграно пять бесплатных абонементов на использование ледовой площадки. С условиями можно ознакомиться на домашней странице ледового холла Тондираба и в сети Facebook.