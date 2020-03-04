От Русалки до Горхолла: вдоль Рейди теэ будет построен целый район

Общий подход столичной администрации к планированию прибрежного пространства в Таллинне заключается в открытии для горожан доступа к морю, и одним из примеров этой концепции станет новый современный район, который в итоге будет построен вдоль магистрали Рейди теэ, пишет rus.err.
"Рейди теэ с точки зрения городского планирования - это артерия. В дальнейшем там будет строиться город - целый район, который находится вдоль морского побережья. Вся эта территория преобразится, и там будет новый город. Может быть, это больше всего будет похоже на то, как преобразился квартал Ноблесснера. Вчера там было производство, а сегодня и жилая функция, и развлекательная, и в то же время какой-то бизнес. То же самое должно вырасти от "Русалки" и до Горхолла", - сказал в среду вице-мэр Таллинна Андрей Новиков в передаче "Подробности" на радиостанции Радио 4.
По его словам, город также планирует в этом районе продолжение променада и причал для небольших судов.
"Сегодня заинтересованное лицо, которое владеет основной землей - это Таллиннский порт. Сейчас у них вся территория от Горхолла до "Русалки" разбита на разные детальные планировки. В основном там будет жилищное строительство с бизнес-функцией - в зависимости от того, какая функция подойдет для какого места. Если говорить о непосредственной близости к Рейди теэ, то там довольно много шума и должны быть в первую очередь бизнес-площади, а если говорить о более приятных условия для проживания, то жилищное строительство", - пояснил Новиков.
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