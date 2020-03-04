От Русалки до Горхолла: вдоль Рейди теэ будет построен целый район

"Рейди теэ с точки зрения городского планирования - это артерия. В дальнейшем там будет строиться город - целый район, который находится вдоль морского побережья. Вся эта территория преобразится, и там будет новый город. Может быть, это больше всего будет похоже на то, как преобразился квартал Ноблесснера. Вчера там было производство, а сегодня и жилая функция, и развлекательная, и в то же время какой-то бизнес. То же самое должно вырасти от "Русалки" и до Горхолла", - сказал в среду вице-мэр Таллинна Андрей Новиков в передаче "Подробности" на радиостанции Радио 4.

По его словам, город также планирует в этом районе продолжение променада и причал для небольших судов.