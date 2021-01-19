От президента ждут согласия на предъявление тартускому судье обвинения по коррупционному делу(2)
Государственный суд согласовал предъявление судье Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк обвинения в ряде преступлений и передал дело президенту.
Государственный суд согласовал предъявление судье Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк обвинения в ряде преступлений и передал дело президенту.
В октябре 2019 года года Полиция безопасности задержала судью Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк, которую подозревают в требовании и неоднократном приёме взятки, предоставлении ложных данных и незаконном предоставлении личных данных.
В случае составления в отношении судьи обвинительного заключения законом предусмотрен специальный порядок, чтобы избежать необоснованного или политически мотивированного обвинения. Сначала Генпрокурор направляет ходатайство в Государственный суд, а затем последний делает предложение президенту дать согласие на предъявление обвинения. Только после согласия президента прокуратура может направлять обвинительное заключение в уездный суд для рассмотрения по существу.
Как уже отмечалось, дело с подозрением в отношении Вавренюк тянется уже больше года. Первый раз Генпрокурор подал ходатайство в сентябре, но в начале октября Госсуд его отклонил из-за существенных недостатков. Новое ходатайство было подано 31 декабря и сегодня на пленарном заседании Госсуда было принято решение его удовлетворить.
По оценке Госсуда, в предъявлении обвинения Вавренюк нет политической мотивации или других обстоятельств, говорящих о его явной необоснованности.
Пресс-секретарь Тартуского уездного суда Аннетт Крейтсман прокомментировала ситуацию так: судья признан подозреваемым, но в ходе расследования уголовного дела ходатайство об освобождении судьи от должности может подать только прокуратура. Этого сделано не было, поэтому суд исходит в данной ситуации из закона и презумпции невиновности.
Подробнее о деле Вавренюк читайте здесь.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Установлен основной источник распространения коронавируса
Лучше не глушить мотор во время заправки. И вот почему
Раскрыт самый первый симптом коронавируса
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов