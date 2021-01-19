От президента ждут согласия на предъявление тартускому судье обвинения по коррупционному делу

В октябре 2019 года года Полиция безопасности задержала судью Тартуского уездного суда Эвели Вавренюк, которую подозревают в требовании и неоднократном приёме взятки, предоставлении ложных данных и незаконном предоставлении личных данных.

В случае составления в отношении судьи обвинительного заключения законом предусмотрен специальный порядок, чтобы избежать необоснованного или политически мотивированного обвинения. Сначала Генпрокурор направляет ходатайство в Государственный суд, а затем последний делает предложение президенту дать согласие на предъявление обвинения. Только после согласия президента прокуратура может направлять обвинительное заключение в уездный суд для рассмотрения по существу.

Как уже отмечалось, дело с подозрением в отношении Вавренюк тянется уже больше года. Первый раз Генпрокурор подал ходатайство в сентябре, но в начале октября Госсуд его отклонил из-за существенных недостатков. Новое ходатайство было подано 31 декабря и сегодня на пленарном заседании Госсуда было принято решение его удовлетворить.

По оценке Госсуда, в предъявлении обвинения Вавренюк нет политической мотивации или других обстоятельств, говорящих о его явной необоснованности.

Пресс-секретарь Тартуского уездного суда Аннетт Крейтсман прокомментировала ситуацию так: судья признан подозреваемым, но в ходе расследования уголовного дела ходатайство об освобождении судьи от должности может подать только прокуратура. Этого сделано не было, поэтому суд исходит в данной ситуации из закона и презумпции невиновности.

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