08.04.2020, 12:22

От коронавируса умерла медицинский работник Курессаареской больницы

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EST 14
Välihaigla (fotol) Kuressaarde viinud kaitseväe personal ja mandrilt tulnud meedikud on majutatud mitmesse Kuressaare hotelli ja külalistemajja.
Välihaigla (fotol) Kuressaarde viinud kaitseväe personal ja mandrilt tulnud meedikud on majutatud mitmesse Kuressaare hotelli ja külalistemajja.Foto: Marko Mägi

В ночь на среду от коронавируса умерла 53-летняя санитарка Курессаареской больницы, которая стала первым медицинским работником в Эстонии, умершим в результате заражения коронавирусной инфекцией, передает rus.err.ee.

Об этом сообщил в среду на пресс-конференции медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.

"К сожалению, такие вещи случаются, когда нам приходится бороться с эпидемией. Как бы трудно ни было, нужно идти дальше, бороться и лечить пациентов", — сказал Попов.

В общей сложности от вызываемого коронавирусом заболевания Covid-19 в Эстонии умерли 24 человека, в том числе трое — за последние сутки.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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