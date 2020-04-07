От коронавируса скончался мужчина из Ида-Вирумаа и женщина с Сааремаа(16)
За последние сутки в Эстонии было сделано 1684 теста на COVID-19, из которых 42 оказались положительными. Скончались два человека.
За последние сутки в Эстонии было сделано 1684 теста на COVID-19, из которых 42 оказались положительными. Скончались два человека.
Согласно данным, больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа (18), на Сааремаа (13) и в Пярнумаа (3). В Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа прибавилось по два положительных случая., в Тартума — один, и еще один случай не зарегистрирован.
По состоянию на утро 7 апреля в больницах находятся 130 человек, из которых 12 подключены к дыхательному аппарату. Из болньиц выписаны 69 человек.
В результате COVID-19 за последние сутки скончался 92-летний мужчина в Ида-Вируской больнице и 84-летняя женщина в больнице Курессааре. Всего в Эстонии от COVID-19 скончался 21 человек.
В Эстонии сделано в общей сложности 23 546 тестов, из которых 1149 или 5% дали положительный результат. Из всех случаев заражения 38% зафиксированы на Сааремаа и 31% в Харьюмаа, в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Вырумаа — по 6%.
Среди возрастных групп 26% инфицированных коронавирусом составляют пожилые люди в возрасте 65+.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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