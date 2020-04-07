От коронавируса скончался мужчина из Ида-Вирумаа и женщина с Сааремаа

Согласно данным, больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа (18), на Сааремаа (13) и в Пярнумаа (3). В Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа прибавилось по два положительных случая., в Тартума — один, и еще один случай не зарегистрирован.

По состоянию на утро 7 апреля в больницах находятся 130 человек, из которых 12 подключены к дыхательному аппарату. Из болньиц выписаны 69 человек.

В результате COVID-19 за последние сутки скончался 92-летний мужчина в Ида-Вируской больнице и 84-летняя женщина в больнице Курессааре. Всего в Эстонии от COVID-19 скончался 21 человек.

В Эстонии сделано в общей сложности 23 546 тестов, из которых 1149 или 5% дали положительный результат. Из всех случаев заражения 38% зафиксированы на Сааремаа и 31% в Харьюмаа, в Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Вырумаа — по 6%.

Среди возрастных групп 26% инфицированных коронавирусом составляют пожилые люди в возрасте 65+.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!