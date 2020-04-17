От коронавируса скончались женщина в Ида-Вирумаа и мужчина в Таллинне

Всего в Эстонии на сегодняшний день было сделано 37 594 теста, из которых оказались положительными 1459 или 3,9%.

По состоянию на утро 17 апреля в больницах находится 129 человек, из которых 11 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 145 человек. За последние сутки из-за COVID-19 скончалась 91-летняя женщина в Ида-Вируской центральной больнице и 77-летний мужчина в Северо-Эстонской региональной больнице. Всего в Эстонии от коронавируса умерли 38 человек.

Больше всего новых случаев за сутки заражения выявлено в Харьюмаа (9) и Сааремаа (6). За ними следуют Тартумаа и Ида-Вирумаа — по 4 случая. Больше всего среди зараженных по-прежнему в возрастной группе 55-59 (11%), за этим следуют люди возрастом 45-49 (10%) и 50-54 (10%).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!