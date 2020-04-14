От клещевого энцефалита можно вакцинироваться и во время чрезвычайного положения
В связи с тем, что активизировались клещи, Департамент здоровья решил возобновить возможность вакцинации против клещевого энцефалита у семейного врача.
В связи с тем, что активизировались клещи, Департамент здоровья решил возобновить возможность вакцинации против клещевого энцефалита у семейного врача.
”С приходом весенней погоды, люди, как правило, больше времени проводят на природе, что повышает также риск заражения клещевым энцефалитом”, сказала главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова.
Семейные врачи вакцинируют против клещевого энцефалита людей, которые входят в их список. Люди, которым необходима первая или вторая доза вакцины клещевого энцефалита, могут обратиться к семейному врачу при первой возможности. Для получения третьей и последующих доз вакцин можно перенести плановый визит к семейному врачу на более позднее время, когда в больницах будет восстановлена работа кабинетов вакцинации.
Полная вакцинация от клещевого энцефалита состоит из трех прививок. Две первых делаются с перерывом 1-3 месяца, третья делается в период вплоть до одного года. После двух прививок иммунитет хороший, но длится только один сезон, третья прививка продлевает иммунитет и потом нужно каждый 3-5 лет обновлять защиту, делая повторную прививку.
Для того, чтобы избежать укуса клеща:
Если клещ укусил:
Симптомы клещевого энцефалита:
Если человек заражен вирусом клещевого энцефалита, то через 1-2 недели появляются симптомы гриппоподобного заболевания: легкая температура с головной болью и болью в мышцах. Симптомы продолжаются до недели, после чего большинство людей выздоравливают. У трети заразившихся вирус может проникнуть в мозг и в оболочку мозга и вызвать менингит. Болезнь усиливается, появляется высокая температура, сильная головная боль, боль в затылке, рвота, сонливость и общее недомогание. При появлении симптомов болезни нужно немедленно обратиться к врачу. После того как человек перенес клещевой энцефалит, у него появляется пожизненный иммунитет.
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