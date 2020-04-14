14.04.2020, 13:20

От клещевого энцефалита можно вакцинироваться и во время чрезвычайного положения


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От клещевого энцефалита можно вакцинироваться и во время чрезвычайного положения
Puuke leidub nii puudes-põõsastes kui ka koduõue murul.Foto: Sven Arbet

В связи с тем, что активизировались клещи, Департамент здоровья решил возобновить возможность вакцинации против клещевого энцефалита у семейного врача.

”С приходом весенней погоды, люди, как правило, больше времени проводят на природе, что повышает также риск заражения клещевым энцефалитом”, сказала главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова.

Семейные врачи вакцинируют против клещевого энцефалита людей, которые входят в их список. Люди, которым необходима первая или вторая доза вакцины клещевого энцефалита, могут обратиться к семейному врачу при первой возможности. Для получения третьей и последующих доз вакцин можно перенести плановый визит к семейному врачу на более позднее время, когда в больницах будет восстановлена работа кабинетов вакцинации.

Полная вакцинация от клещевого энцефалита состоит из трех прививок. Две первых делаются с перерывом 1-3 месяца, третья делается в период вплоть до одного года. После двух прививок иммунитет хороший, но длится только один сезон, третья прививка продлевает иммунитет и потом нужно каждый 3-5 лет обновлять защиту, делая повторную прививку.

Для того, чтобы избежать укуса клеща:

  • носите светлую одежду с длинными рукавами, чтобы заметить клеща, брюки заправляйте в носки или в резиновые сапоги;
  • используйте средства от насекомых;
  • после нахождения на природе проверьте все тело, у детей тщательно проверьте также зоны за ушами;
  • просматривайте своих домашних животных, так как они могут принести клещей в дом;
  • просматривайте собранные на природе букеты цветов, ягоды, грибы;
  • избегайте употребления непастеризованного молока и молочных продуктов — с непастеризованным молоком болезнь переносится от животного к человеку.

Если клещ укусил:

  • постарайтесь как можно быстрее удалить клеща из кожи — если клещ укусил, то и пару часов важны;
  • по возможности для удаления клеща используйте маленький пинцет или специальные средства для удаления клещей, которые продаются в аптеке;
  • захватите клеща как можно ближе и аккуратно вытащите. Не нужно зажимать клеща слишком сильно, и старайтесь не раздавить и не размазать его заднюю часть тела;
  • помойте место укуса водой и мылом или дезинфицирующим средством;
  • если не удалось удалить клеща, то обратитесь за помощью к врачу;
  • если через несколько дней или в течение месяца после похода в лес появится температура, симптомы простудного заболевания или место укуса покраснеет, обратитесь за помощью к врачу и обязательно расскажите ему от том, если вы нашли на коже клеща или находились в регионе, где есть риск укусов клещей.

Симптомы клещевого энцефалита:

Если человек заражен вирусом клещевого энцефалита, то через 1-2 недели появляются симптомы гриппоподобного заболевания: легкая температура с головной болью и болью в мышцах. Симптомы продолжаются до недели, после чего большинство людей выздоравливают. У трети заразившихся вирус может проникнуть в мозг и в оболочку мозга и вызвать менингит. Болезнь усиливается, появляется высокая температура, сильная головная боль, боль в затылке, рвота, сонливость и общее недомогание. При появлении симптомов болезни нужно немедленно обратиться к врачу. После того как человек перенес клещевой энцефалит, у него появляется пожизненный иммунитет.

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