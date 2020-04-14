От клещевого энцефалита можно вакцинироваться и во время чрезвычайного положения

”С приходом весенней погоды, люди, как правило, больше времени проводят на природе, что повышает также риск заражения клещевым энцефалитом”, сказала главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова.

Семейные врачи вакцинируют против клещевого энцефалита людей, которые входят в их список. Люди, которым необходима первая или вторая доза вакцины клещевого энцефалита, могут обратиться к семейному врачу при первой возможности. Для получения третьей и последующих доз вакцин можно перенести плановый визит к семейному врачу на более позднее время, когда в больницах будет восстановлена работа кабинетов вакцинации.

Полная вакцинация от клещевого энцефалита состоит из трех прививок. Две первых делаются с перерывом 1-3 месяца, третья делается в период вплоть до одного года. После двух прививок иммунитет хороший, но длится только один сезон, третья прививка продлевает иммунитет и потом нужно каждый 3-5 лет обновлять защиту, делая повторную прививку.

Для того, чтобы избежать укуса клеща:

носите светлую одежду с длинными рукавами, чтобы заметить клеща, брюки заправляйте в носки или в резиновые сапоги;

используйте средства от насекомых;

после нахождения на природе проверьте все тело, у детей тщательно проверьте также зоны за ушами;

просматривайте своих домашних животных, так как они могут принести клещей в дом;

просматривайте собранные на природе букеты цветов, ягоды, грибы;

избегайте употребления непастеризованного молока и молочных продуктов — с непастеризованным молоком болезнь переносится от животного к человеку.

Если клещ укусил: