От киоска на Кярбери до 1000 евро за вечер. Виталий Вестеринен рассказал про пьянство, угрозы от бандитов и звездную болезнь

Виталий Вестеринен (43) — журналист и ведущий мероприятий. Раньше Виталий работал механиком, поваром, продавцом в киоске. ”Иначе я тебя убью” и 100 долларов в конце 90-х он помнит до сих пор, как и увольнение с ”Русского радио” за "профнепригодность". Его рассказ, кажется, слушала вся редакция RusDelfi, потому что оторваться от таких историй невозможно.
Советские рубли
Ты работал везде. Можешь перечислить по порядку: чем и когда ты занимался?
Да. Мое первое официальное место работы — Сакуский пивной завод. Был 1990 год. Мне 14 лет. Мама соседа подогнала халтуру на лето. Так как нам не было 18 лет, мы работали по 6 часов в день. Выполняли всякую подсобную работу. Заработал 116 рублей 80 копеек. И три памятных стакана.
На что потратил?
На всякие юношеские удовольствия. Лимонад, конфеты, классические бургеры с майонезом, кетчупом, капустой и котлетой.
Ты жил возле Саку?
Нет, я жил в самом центре Таллинна. Главпочтамт — это Нарва мнт, 1. А я жил на Нарва мнт, 2. Я центровой пацанчик.
Чтобы лучше понимать — я закончил 42-й техникум в Мустамяэ, специальность: слесарь-ремонтник 4 разряда. Чтобы выйти из техникума с 4-м разрядом — нужно хорошо постараться. Я был старостой группы, получал повышенную стипендию. Иногда вместо преподавателя объяснял сокурсникам формулы. У нас учились панки — обнюхивались клеем и ничего не понимали. Я сам всегда был диким хулиганом. Подраться, залезть куда-нибудь — это мое.
Бросил механику, так как в таких коллективах слишком много бухали. Многие мужики пили спирт, который предназначался для промывки газосварочных шлангов. Когда спирт выписывали, то он в шланги не заливался, а заливался прямо в глотку. Мы называли таких работников генералами. Они выпивают спирт, и с ними потом бесполезно разговаривать, им уже ничего не скажешь. Конечно, не все много пьют. Но быть белой вороной в коллективе, когда ты мало пьешь и не куришь, сложно. У нас в техникуме из 30 человек не курило двое — я и один спортсмен, мастер единоборств. Все остальные на каждой перемене по несколько сигарет выкуривали. Правда, на их внешности это потом тоже сказалось. Встречаешь и думаешь, я их сын или однокурсник.
В 1996 году я закончил поварское училище. Дипломная работа была в ресторане "Пирита". Еще работал в ресторане ”Катамаран”. Мне там тоже не понравилось. Коллектив был прикольный, но своеобразный. Такой пошлости от женщин я никогда не слышал. В том коллективе, если ты не смеешься над грязнейшими анекдотами и историями — ты странный. Кто с кем спит, где, каким образом. И каждое утро был такой ритуал: кофе, еда и разговоры про секс в течение 40 минут. Тогда мне было около 20 лет.
Какая кухня была в ресторанах в 90-е?
Шедевром кулинарного искусства были мясо по-французски и киевская котлета, самое дорогое блюдо — блинчики с черной икрой. Все было топорно, скучно.
Поворотный момент был тогда, когда мы всей кухней готовили банкет на 350 человек. Это был дикий конвейер. Мы три дня терли сыр, смешивали его с майонезом, ставили в холодильные камеры. Разрезали маленькие черри, доставали ложкой мякоть, и так 150 штук. Сырные шарики. И много чего еще. Три дня!
Это все ушло в зал, а через 2 часа возвращаются пустые подносы. Я представил, что еще лет 30 должен работать в таком режиме и на таком конвейере. Да, это хорошая работа. Но она мне не понравилась.
В 1997 году я завязал с работой повара. Устроился в круглосуточный киоск на Кярбери. Там продавали все. Жвачки, пиво, презервативы. Кстати, там был один из самых честных моих работодателей — Яша, грузин. Классный мужик.
То есть ты пошел работать в ларек? С банкетов на стул в киоске?
Да, кто-то может сказать, что это откат назад. Но не стоит бояться что-то поменять в жизни. Иногда, чтобы всплыть, нужно оттолкнуться от дна. Я не призываю сейчас уколоться героином, все проиграть в казино, жить на улице. Нет. Я пошел работать, чтобы не сидеть дома и не пить пиво перед теликом.
Что там в киоске.
Самое сложное — там не было туалета. Когда нужно по-маленькому, то это легко. Если по-другому, то уже сложно. Это были старые Олимпийские киоски. Там периодически было так холодно, что двигался линолеум. Ветер задувал снизу, проходил между досок и поднимал линолеум.
Грабить пытались. Настойчивый стук. Я спал, очнулся. Мужик смотрит на меня и говорит: бабки давай. Я смотрю на него, не понимаю, может я сдачу не дал, спросонья не врубился. ”Бабки давай!” — кричит он. Я не понимаю, что ему надо. А он такой: ”Ты че не видишь, что у меня в руках?” А я реально не вижу, что у него в руках. Он морду сунул в маленькое окно. А потом показывает, вроде пистолет, не понятно. Грозился завалить, я ему сказал, ну завалишь ты меня, а дальше что? Деньги все равно через окно не достанешь. Он стоит, ему страшно. А я просто лег на свой матрас, который ниже уровня прилавка. В итоге он разбил стекло и убежал, этим все и закончилось.
Эстонские кроны
Куда после киоска?
Папа дал номер только открывающийся радиостанции ”Европа плюс”. Взяли туда оператором. Мне нужно было вырезать российскую рекламу из эфира. Забивал это время музыкой. Станция продержалась год. Она была неуспешна. Потом ее заменили на ”Русское радио”. Чтобы туда попасть, необходимо было записать кассету со своими речами, комментариями.
Что записал?
Дико банальную пургу. ”Это были Иванушки International c песней ”Тучи”, сейчас 14:05, меня зовут Виталий Вестеринен, теперь мы послушаем группу ”Руки Вверх”. Что-то такое.
Самое удивительное, что сейчас до сих пор есть радиоведущие, которые в этом формате и работают. Просто сообщают бесполезную информацию. Нет смысла объявлять песни, все их и так знают, уже ”Шазам” изобрели.
Проработал на ”Русском радио” около года, примерно до 1998 года. Получилось так, что попал в эпицентр неких интриг. Чтобы лучше понимать, моя мама — режиссер. Постановщик сценической речи. С детства она меня незримо готовила к такой работе. С детства исправляла ударения. Если говорил неправильно, заставляла посмотреть ударения в словаре. Каждый раз. За день по несколько раз в словарь смотрел. Это очень хорошо работает.
Она практически договорилась, что будет преподавать на радио. Но тогдашнему директору это не понравилось. Он любил выпить, поиграть в казино. Как мне рассказывали, не знаю точно, брал деньги от рекламодателей себе в карман. Он понял, если моя мама придет, то руководство сразу поймет, что он не нужен. Ему пришлось бороться за выживание. В итоге выжили меня.
Как зовут директора?
Андрей Бабков.
Он еще наслаждался, когда меня увольнял. Перед моим днем рождения или Новым годом, уже не помню, позвал в кабинет и сказал: ”Мы делаем тебе подарок, ты больше в эфире не работаешь”. Уточнил, что я не подхожу, не соответствую уровню радиостанции.
Болезненный удар был? Первый опыт работы радиоведущим.
Да, рухнул мой маленький мир. Самое главное, я хорошо работал. Не нарушал правила, не опаздывал.
Я понял, что музыка мне нравится. Пошел работать диджеем в клуб ”Отелло”. Нынешний ”Мерло”, где был кинотеатр ”Кайа”. Это было дичайше бандитское место. Там собирались самые ”реальные” люди того времени.
В пятницу и субботу там работали опытные диджеи. За смену с 10 вечера до 4 утра получали 1000 крон. Я получал минимум 150 крон, иногда 250. Хорошо заработать можно было на заказах. Две истории. 1. Подходит бык со стеклянным взглядом. Говорит: ”Если я сейчас закажу песню, а ее не будет, то я тебя убью, понял?” Я вижу, что человек полон намерений. Он заказывает Ивана Кучина ”Хрустальная ваза”.
Да, это популярный шансон в то время. Но совершенно не диско музыка. А если ты поставишь песню, которую владелец считает запретной, то ты получишь штраф. И у меня такой выбор: погибнуть или отработать сегодня бесплатно.
Я ему объясняю: ”У меня такой песни нет. Ты можешь меня за это убить. Но если ты это сделаешь, приедет полиция, сломает тебе кайф. Поэтому давай я тебе покажу все диски, и ты выберешь любую”. В итоге в эфир пошла группа ”Вирус!”
2. Подходит дядечка в дорогом костюме. Серьезный, сдержанный. Полушепотом говорит: ”Покажи диски, которые у тебя есть”. Я ему показал. Потом записал на листок 5 песен, которые он захотел. Мужик достает из кармана купюру и дает мне со словами: ”Надеюсь, этого хватит”. Доллар в конце 90-х стоил около 18 крон. Он дал мне 100 долларов. Я заработал за 5 песен 1800 крон. Сразу свою зарплату за месяц. Потом мне сказали, что эти ребята впятером сделали кассу больше, чем остальные посетители вместе взятые.
Нежеланный доллар
Супер, а дальше?
Радиостанций было мало. Поваром и механиком попробовал. Пытался на улице чем-то торговать. Тоже понял, что это ерунда. Подумал, почему бы не поехать в Америку. Тем более языки быстро учу. За пару месяцев подтянул с соседкой свой английский. Познакомился с координатором Ольгой Урбанович, которая отправляла работать на круизы по Карибскому морю. Официантом, поваром и так далее. Договорились об интервью с Джоном Смитом. Не шучу, его так и звали. Я лично знаю Лену Головач и Яну Пильник. Паспорт видел.
20 минут до интервью с Джоном Смитом. Он решает, брать тебя на борт или нет. У меня тогда уже был телефон Ericsson 688. Мне звонят: ”Здравствуйте, я Эдуард Литвинов. У нас тут новая радиостанция скоро откроется — радио ”Катюша”. Вот хотим вас пригласить работать”. А я уже через 20 минут в Америке, ведь после интервью, если прошел, уже можешь вещи собирать. Литвинов слышал меня в эфире, зовет уже работать, без кастинга. У меня затряслись руки. С одной стороны, американские деньги. Знаю людей, которые по приезде покупали квартиры. С другой стороны, мое любимое дело — радио, эфир.
Естественно, я не прошел собеседование. Забыл весь английский, плохо соображал. Но я вообще не расстроился. Ведь меня взяли на радио!
Сколько платили на радио ”Катюша”? На что хватало?
Вроде, 3500 крон в месяц. На студенческую жизнь хватало, я еще с родителями жил. Пешком ходил на работу, все было рядом, две остановки на трамвае. Была хорошая радиостанция, потом стала называться ”UUNO +”. Там я проработал 5 лет. Вел несколько своих передач. Например, мегарейтинговую ”Дикий Вест”. Аналог ”Прожекторперисхилтон”. Только задолго до ”прожектора”. Звал гостей, обсуждали новости, смеялись. Было много рубрик. ”Роковая музыка” — новинки рока. ”Сальная тема” — теперь это называется желтуха.
Фактически я работал почти на всех радиостанциях Эстонии за 23 года. Кроме ”Sky Радио” и ”Радио Волна”.
Тебя вся страна знала в середине 2000-х?
В определенный момент у меня появилась звездная болезнь. Говоришь слово, а его сразу слышат 10 000 человек. Вау, круто. Жизнь показала, что любой человек, который ведет себя высокомерно, выглядит глупо и смешно. Особенно, если так делают по отношению к своим коллегам. Даже в Эстонии такие персонажи есть по сей день.
А как у тебя это проявлялось?
Я мог хамовато разговаривать с людьми. Требовал особого отношения к себе в баре. Быстрого и внимательного сервиса.
С девушками тоже так?
Да, да. Распушал павлиний хвост. Говорил, кто я. Гнул пальцы. Хотя, возможно, многие этого и не замечали. Может я утрирую сейчас, может и нет. Через полгода-год это прошло, приземлился…
Европейские купюры
Теперь ты предприниматель, у тебя своя фирма, постоянно ведешь мероприятия и свадьбы. Расскажи какие-нибудь истории.
Был 2005 год. Свадьба, невеста русская, жених - эстонец. Веду праздник на двух языках. Вроде, все шло неплохо. Встреча, конкурсы, все кричат ”горько”. Но всегда чувствовалось напряжение, непонятно, откуда. Особенно оно было со стороны эстоноязычных гостей. Я шутил, проводил игры, все целуются. Но эстонцы все чернее и чернее. Подходит свидетельница и говорит, что тоже чувствует напряжение. Потом рассказывает: молодой человек жил с другой девушкой, у них двое детей, но они были не в браке. Потом появилась другая девушка — русская, которая охомутала и выдернула его из семьи. Гости получили приглашение на свадьбу за три дня до празднования. Родители жениха пришли в ЗАГС и думали, что увидят его с той девушкой, от которой у него дети. Они были в шоке, когда увидели другую.
Еще одна свадьба запомнилась — была жесткая драка. Все шло хорошо. Моя программа закончилась. Все пошли на салют. Затем начался ад. Брат невесты опоздал и начал всех догонять, быстро пить. Потом я смотрю, бежит парень, а у него из головы, как из фонтана, хлещет кровь. Рубашка наполовину красная. Показалось, что его облили вином, подумал, странная шутка. На самом деле ему пробили голову и из него брызгала кровь, как из гейзера. Пьяный брат, который опоздал, начал всех мутузить. Его потом вчетвером вырубали. По человеку на каждую руку, один держал за шею, другой бил бутылкой по голове, чтобы его успокоить. Он лежал потом между этажами.
Были и совершенно шикарные свадьбы. С каретами, иностранными артистами, 8-этажным тортом. Свадьбы, на которые тратили не меньше 200 тысяч евро.
У тебя много знакомых, делаешь им скидки?
Уже скоро все жители Эстонии будут знакомыми. Я никогда не против пойти на встречу. Но надо понимать, что мы живем в мире рыночных отношений. У нас капитализм. Мне деньги то особо не нужны, это просто бумага. Дело в том, что с меня постоянно хотят денег. На заправке, в ресторане, в кинотеатре. Еще и за квартиру нужно платить деньгами. Вроде, платил в прошлом месяце, а опять просят. Я вынужден тоже тратить. На аппаратуру, на костюмы, реквизит. Все должно быть свое. Хотелось бы получать деньги за работу, конечно.
Сколько?
Все зависит от мероприятия. В среднем от 200 до 1000 евро за вечер. Например, была одна свадьба, где молодожены были очень-очень-очень, как бы сказать, волнительно настроены. Потом в почте посмотрел, сколько писем было туда-обратно. 182 письма. 4 встречи и несколько разговоров по Skype. 3 месяца подготовки. Поэтому, это не 500 евро за 5 часов. А еще и работа до праздника.
Делаешь конкурс с привязанной к тазу ручкой, которую нужно поместить в бутылку?
Его я ни разу не делал. У меня есть задумка сделать тематическую вечеринку — трэш-конкурсы. Но это люди должны заранее понимать, быть готовы к этому. День рождения, 30 лет, молодежная тусовка. На свадьбе такое делать нельзя.
Сам конкурсы придумываешь?
Либо сам, либо беру за основу идею и окрашиваю по-другому. Есть несколько вариантов конкурсов. 1. Викторины и игры за столом. 2. Угадайки — угадай песню, предмет, фотографию. 3. Двигательные. Где надо что-то делать. Бросить карту в шляпу, сделать фото и т.д. 4. Нужно побегать, подвигаться, станцевать.
Алкогольные конкурсы?
Практиковал в свое время. Раньше был запрос. Сейчас я исключаю это. Вся пошлятина в конкурсах закончилась, когда в телефонах появилась фото и видеокамера. Как только это может быть где-то опубликовано, все поняли, что они не хотят в этом участвовать.
Последние вопросы, а то мы уже полтора часа говорим. Ты часто выкладываешь фото, где занимаешься спортом. Подсел на спорт?
Тут две причины. 1. Это моя натура. 2. Жизненная необходимость.
Я с первого по последний класс в школе всегда был первый по бегу. На 2 км и более я был быстрее всех. У меня есть до сих пор привычка — бежать. До трамвая, машины, работы. У меня никогда не было лишнего веса. Правда, до 25 лет, пока я не сел в машину и не стал работать на радио. К 35 годам я расплылся. Пришел на один телепроект — не смог подтянуться на руках. Спросили, сколько вешу. Встал на весы — 107 килограммов. Понял, что с этим нужно что-то делать.
Сейчас слежу за питанием. Максимально сбросил 13 кг. Сейчас вешу 95 кг, хочу дойти до 90 кг. Рост 183 сантиметра.
Летом бегал 6 раз в неделю. Сейчас 3 пробежки в неделю. Каждое утро начинается с разминки и отжиманий. Начинал с 8 отжиманий, сейчас подряд делаю 30. В целом за день делаю 100 отжиманий. Приседания точно так же. Главное — питание. Если жрать много и неправильно, то будешь превращаться в сумоиста. Будут мышцы, но толстый слой жира.
Пьешь алкоголь?
Последний раз пил вино две недели назад. Был романтический повод. Вообще редко пью. Хотя я сам делаю домашнее вино. Но надо знать меру. Если я буду пить каждый раз, когда мне предлагают, я сопьюсь через год.
Финальное. Ты работаешь на ”Радио 4”, снимаешь ”Зеркало” для ETV+, проводишь и организуешь мероприятия, записываешь аудиорекламу. Заниматься чем-то одним — было бы для тебя слишком скучным?
Да, у меня синдром белки в колесе. Когда у меня 2-3 свободных дня, то на первый я радуюсь, ура, отдых. На второй день задумываюсь, почему я ничего не делаю. На третий — стоп, жизнь остановилась? Я же ничего не успею.
Это плохо, надо уметь отдыхать. Но мне нравится эта движуха. Я стараюсь делать свое дело максимально хорошо, потому что очень люблю то, чем занимаюсь. Когда мне надоест, я уйду. Как и ушел от поварской жизни, от работы механиком, от диджейства, ночных клубов. Я и в логистике успел поработать, но и оттуда ушел. Про логистику я даже не стал рассказывать, это длинная ветвь, которая особо на меня не повлияла.
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