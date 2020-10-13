От киоска на Кярбери до 1000 евро за вечер. Виталий Вестеринен рассказал про пьянство, угрозы от бандитов и звездную болезнь

Советские рубли



Ты работал везде. Можешь перечислить по порядку: чем и когда ты занимался?

Да. Мое первое официальное место работы — Сакуский пивной завод. Был 1990 год. Мне 14 лет. Мама соседа подогнала халтуру на лето. Так как нам не было 18 лет, мы работали по 6 часов в день. Выполняли всякую подсобную работу. Заработал 116 рублей 80 копеек. И три памятных стакана.

На что потратил?

На всякие юношеские удовольствия. Лимонад, конфеты, классические бургеры с майонезом, кетчупом, капустой и котлетой.

Ты жил возле Саку?

Нет, я жил в самом центре Таллинна. Главпочтамт — это Нарва мнт, 1. А я жил на Нарва мнт, 2. Я центровой пацанчик.

Дальше.

Чтобы лучше понимать — я закончил 42-й техникум в Мустамяэ, специальность: слесарь-ремонтник 4 разряда. Чтобы выйти из техникума с 4-м разрядом — нужно хорошо постараться. Я был старостой группы, получал повышенную стипендию. Иногда вместо преподавателя объяснял сокурсникам формулы. У нас учились панки — обнюхивались клеем и ничего не понимали. Я сам всегда был диким хулиганом. Подраться, залезть куда-нибудь — это мое.

Бросил механику, так как в таких коллективах слишком много бухали. Многие мужики пили спирт, который предназначался для промывки газосварочных шлангов. Когда спирт выписывали, то он в шланги не заливался, а заливался прямо в глотку. Мы называли таких работников генералами. Они выпивают спирт, и с ними потом бесполезно разговаривать, им уже ничего не скажешь. Конечно, не все много пьют. Но быть белой вороной в коллективе, когда ты мало пьешь и не куришь, сложно. У нас в техникуме из 30 человек не курило двое — я и один спортсмен, мастер единоборств. Все остальные на каждой перемене по несколько сигарет выкуривали. Правда, на их внешности это потом тоже сказалось. Встречаешь и думаешь, я их сын или однокурсник.

"Я был хулиганом"

В 1996 году я закончил поварское училище. Дипломная работа была в ресторане "Пирита". Еще работал в ресторане ”Катамаран”. Мне там тоже не понравилось. Коллектив был прикольный, но своеобразный. Такой пошлости от женщин я никогда не слышал. В том коллективе, если ты не смеешься над грязнейшими анекдотами и историями — ты странный. Кто с кем спит, где, каким образом. И каждое утро был такой ритуал: кофе, еда и разговоры про секс в течение 40 минут. Тогда мне было около 20 лет.