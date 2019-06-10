От Кассисаба до Кадриорга: реорганизация движения во время Праздника песни и танца принесет праздник на улицы города

”Для сохранения праздничного настроя стоит как участникам Праздника, так и публике запастись временем как для попадания на места проведения, так и для возвращения с праздников, а также необходимо предварительно ознакомиться со всеми изменениями по части ограничений движения, парковок и движения общественного транспорта по адресам parkimine.ee и laulupidu.ee”, — советует Хайн, по словам которой точную информацию обо всех изменениях должны донести и до жителей и учреждений тех регионов, которых это коснется.

Для того, чтобы во время измененной схемы движения можно было безопасно передвигаться по городу, стоит для приезда на места проведения Праздника предпочесть общественный транспорт и внимательно следить за временными знаками, и требованиями регулировщиков. Также в городе можно будет быстрее передвигаться на велосипедах, для которых в местах проведения Праздника будут организованы охраняемые парковки.

Также, по словам Хайн, как в основные дни Праздника, так и 6 июля, когда состоится парад участников, нужно считаться с тем, что передвижение больших масс людей начнется еще до событий и после их завершения. В связи с этим движение будет ограничено на улицах и дорогах тех регионов, где будут собираться десятки тысяч пешеходов на концерты, а также те же ограничения будут действовать в течение пары часов после выступлений, когда народные массы двинутся обратно в сторону центра города.

Изменения организации движения в районе Калевского стадиона

Реорганизация движения 1-5 июля будет касаться главным образом находящихся вблизи Калевского стадиона улиц Пюссироху, Херне, Стаадиони, Выйстлусе и Юхкентали, а также условий парковки на них. Также на улицах Пюссироху, Херне, Стаадиони, Выйстлусе и Юхкентали будет действовать скоростное ограничение 30 км/ч. В связи с передвижением публики Праздника танца улица Юхкентали будет временно перекрыта 4 июля с 13 до 23 часов и 5 июля с 9 до 23 часов.

Изменения организации движения в районе Таллиннского Певческого поля

Реорганизация движения 1-7 июля будет касаться главным образом улиц Йоа, Пирита, Вана-Пирита, Куристику, Ойя, Нарвского шоссе, а также условий парковки на них, также на этот период на части дорог вводится ограничение скорости 30 км/ч.

Изменения организации движения в связи с шествием участников Праздника

В связи с шествием выступающих 6 июля и подготовкой к нему, изменяется схема движения и парковки транспортных средств уже с вечера 5 июля и до вечера 6 июля в зонах сбора участников на улицах Тынисмяэ, Харидусе, Висмари, Роосикрантси и Фальги теэ. Для проведения парада движение изменится и улицах, что ведут к району Кассисаба — от улиц Луйзе и Эндла в сторону города через площадь Вабадузе и Нарвское шоссе до Морских ворот Певческого поля.

Изменения в общественном транспорте во время праздников

В связи с реорганизацией движения автомобилей, графики движения общественно транспорта станут плотнее в период 4-7 июля как в направлениях от центра в Пирита на Певческое поле, так и на маршрутах обратного движения. Также со стороны города Таллинна на выходные, когда будет проходит Праздник, будет открыта временная кольцевая автобусная линия между центром города и Певческим полем, а времена отправления кадриогской трамвайной линии номер 3 будут продлены.

Точную информацию о крупных изменениях в связи с праздниками можно найти на странице Ühisteenused www.parkimine.ee, а на странице в Facebook https://www.facebook.com/yhisteenused/ и на странице ЦУ Праздника песни и танца www.laulupidu.ee