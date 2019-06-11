11.06.2019, 19:10

От игнора — до самосуда. Как (не) решается проблема травли и издевательств в школах Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 12
Vägivald
VägivaldFoto: Anni Õnneleid

В законе четко и однозначно не прописано: что должна делать школа, если ребенка дразнят. Зачастую ничего поделать не могут и решают, как получится. Были и случаи, когда устраивался над обидчиком самосуд.

В силламяэской школе был случай. Мужчина угрожал детям похожим на оружие предметом, а по отношению к одному ребенку применил насилие. Все началось с того, что ребенка дразнили. Мама, по ее словам, никакой помощи от школы не получила. И тут решили устроить самосуд: мальчик, над которым издевались, привел своего старшего знакомого, который грозился убить обидчика. Потом он заставил его извиняться перед потерпевшим. Таким образом он пытался помочь пятикласснице, которая и стала жертвой издевательств.

Этот случай потряс всю Эстонию.

Директор Силламяэской ваналиннаской школы Ирина Лю перечисляет, что школа сделала для того, чтобы издевательств не было: психолог, социальный педагог, обучение учителей, привлечение полиции, системная работа с учениками.

Также, по словам директора, послед данного случая в прессе было много лжи: ”В результате может сложиться впечатление, что школа не работает во имя предотвращения конфликтов и насилия, что неправда”, — заверила она.

В Законе об основной школе и гимназии о том, что школа обязана обеспечить душевную и физическую безопасность, написано лишь в общих словах. Мол, надо ее, безопасность, обеспечить, защищать, написать правила поведения.

Видимо, именно ввиду этого практика решения подобных проблем от учреждения к учреждению кардинально различна. Зачастую школы сами ”придумывают”, как это сделать: как дефинировать издевательство? В чьей это зоне ответственности: обнаружить, что ребенка травят? И если так — что делать-то?

”Зачастую учитель не знает, где проходит граница его ответственности, что он должен тут делать как учитель. Да, случаи происходят, но это не значит, что педагог плохо выполнил свою работу. Вопрос: что делать после того, как это случилось”, — поделилась исполнительный директор Kiusamisvaba Kool Трийн Тоомесаар.

Есть много возможностей, что можно предпринять. В школах разработаны системы, как справится с нарушением порядка: устные замечания, снижение отметки за поведение.

Увы, есть много школ, выбирающих тактику игнора: проблемой — не заниматься, внимания — не обращать, мол, проблема сама рассосется. Не рассосется! Еще хуже станет.

Читайте полностью в Eesti Päevaleht.

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