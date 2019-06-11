От игнора — до самосуда. Как (не) решается проблема травли и издевательств в школах Эстонии

В силламяэской школе был случай. Мужчина угрожал детям похожим на оружие предметом, а по отношению к одному ребенку применил насилие. Все началось с того, что ребенка дразнили. Мама, по ее словам, никакой помощи от школы не получила. И тут решили устроить самосуд: мальчик, над которым издевались, привел своего старшего знакомого, который грозился убить обидчика. Потом он заставил его извиняться перед потерпевшим. Таким образом он пытался помочь пятикласснице, которая и стала жертвой издевательств.

Этот случай потряс всю Эстонию.

Директор Силламяэской ваналиннаской школы Ирина Лю перечисляет, что школа сделала для того, чтобы издевательств не было: психолог, социальный педагог, обучение учителей, привлечение полиции, системная работа с учениками.

Также, по словам директора, послед данного случая в прессе было много лжи: ”В результате может сложиться впечатление, что школа не работает во имя предотвращения конфликтов и насилия, что неправда”, — заверила она.

В Законе об основной школе и гимназии о том, что школа обязана обеспечить душевную и физическую безопасность, написано лишь в общих словах. Мол, надо ее, безопасность, обеспечить, защищать, написать правила поведения.

Видимо, именно ввиду этого практика решения подобных проблем от учреждения к учреждению кардинально различна. Зачастую школы сами ”придумывают”, как это сделать: как дефинировать издевательство? В чьей это зоне ответственности: обнаружить, что ребенка травят? И если так — что делать-то?