От городских кафе до светских львиц прошлых столетий: в Доме Хопнера продолжатся курсы по истории Таллинна
В Доме Хопнера на Ратушной площади в Таллинне в октябре вновь начнется увлекательный курс-экскурс в историю нашего города.
В Доме Хопнера на Ратушной площади в Таллинне в октябре вновь начнется увлекательный курс-экскурс в историю нашего города.
На этот раз заглянем на три столетия назад, когда он назывался Ревелем и выглядел совершенно иначе. Двести лет истории с выраженным русским акцентом, когда город был частью большой империи и переживал самые разные события — от войн и разрушений до царственных визитов и строительства новых церквей. Как менялся древний Ревель под ветрами перемен, под правлением новых властителей и в новых экономических условиях? Кто созидал его славу и богатство, его живописные особняки и суровые оборонительные укрепления? Какие новые имена тех лет навеки остались в его истории и вспоминаются по сей день? Как менялся уклад жизни горожан и какие из стариных традиций живы до сих пор?
Об этом и многом другом поведает новый курс лекций и экскурсий в таллиннском Доме Хопнера. Приходите, будет интересно!
Встречи-лекции с обширным визуальным материалом будут проводиться, начиная с 17 октября, один раз в неделю по четвергам. Начало в 18.00.
Продолжительность каждой лекции — 2 академических часа. Курс — платный (включает 10 лекций и 3 экскурсии). Основные лекторы: таллиннские гиды Эдуард-Пауль Кольхоф, Ульяна Вазар и Марина Дунаева.
Дополнительная информация и регистрация: romanljagu@hot.ee. Телефон: 56 156 522.
Программа курса ”История Таллинна XVIII — начала XX веков: от городских кафе до светских львиц прошлых столетий”
17 октября в 18.00: Как Таллинн вышел за пределы крепостных стен?
Гид Эдуард-Пауль Кольхоф
Развитие Таллинна от Петра I до Николая II. Петр в Ревеле, основание Кадриорга, Адмиралтейства. Женское правление, визиты Александра I, герои войны 1812 года, отмена крепостного права, визиты Николая I. Правление Александров. Особенности ревельских районов, строительство железной дороги, появление Нымме, заводов и рабочих поселений. Таллинн начала 20 века: генеральный план Сааринена. Таллинн выходит за пределы Старого города.
24 октября в 18.00: История таллиннских кафе
Гид Эдуард-Пауль Кольхоф
В Остзейские провинции кофе попал в начале 17 века, в то время, когда в разгаре была 30-летняя война. Именно она дала возможность региону познакомиться с культурой ”немцев” и открыла для них кофе. И к концу этого века в Таллинне, Нарве, Риге появляются первые кофейни, а вскоре новый напиток стал почти национальным для всех жителей региона.
31 октября в 18.00: Русские литераторы в Таллинне
Гид Марина Дунаева
Атмосфера Ревеля, его облик, вдохновивший многих поэтов и писателей. Что влекло в Таллинн Карамзина и Жуковского, Вяземского и Фета, Достоевского и Довлатова? Модный курорт или тихое очарование провинции? Как магнетизм Таллинна отразился в литературных произведениях?
07 ноября в 18.00: Орловский замок и другие летние усадьбы
Гид Марина Дунаева
Орлы, львы и дамы. Мызы с очаровательными женскими именами: Марихен, Лизхен, Шарлотта, Натали… В честь кого они названы, чью память хранят до сих пор? Названия ревельских усадеб в памяти города, который когда-то был самым знаменитым и модным курортом Российской империи. Прошлое и настоящее городских усадеб.
14 ноября в 18.00: Православные церкви в Таллинне
Гид Константин Николаев
Когда на территории современного Таллинна появилась первая православная церковь? Кто строил кафедральный собор в честь святого благоверного Александра Невского, и почему собор посвящен именно этому князю? Какие имена связывают наш город с православной верой?
21 ноября в 18.00: Деревянная архитектура Таллинна
Гид Эдуард-Пауль Кольхоф
Деревянная архитектура Таллинна — уникальное явление европейской культуры. С момента своего рождения и до середины XX века Таллинн был преимущественно деревянным. В процессе реконструкции центра здания из дерева массово сносились. Но в современном Таллинне сохранились целостные кварталы деревянной застройки XIX–XX веков.
28 ноября в 18.00: Таллинн — город у моря: от Крузенштерна до ”Русалки”
Гид Марина Дунаева
К 200-летию открытия Антарктиды. Паруса и пароходы: от гаваней Балтики до Тихого океана. Какие великие морские путешествия начинались в нашей ”тихой гавани”? Почему у таллиннской ”Русалки” два крыла? Знаменитые мореплаватели и неизвестные моряки Эстонии. Памятники, им посвященные.
05 декабря в 18.00: Морская крепость Петра Великого: малоизвестная история оборонительных сооружений
Гид Ульяна Вазар
На территории Таллинна сохранилось около 40 объектов, которые так или иначе связаны с Морской крепостью императора Петра Великого. Как строилась эта крепость? Какова была ее основная задача? Какие ее объекты сохранились и как используются в наши дни? В чем уникальность этих исторических построек?
12 декабря в 18.00: Рождество и Новый год в Ревеле царского времени
Журналист и краевед Йосеф Кац
О восприятии ”немецкого рождества” местными русскими, о елочных базарах и общественных елках, о типичных подарках и новогодних легендах. На рубеже XIX–XX столетий местные русские газеты жаловались на ”сухость и пресность здешнего немецкого Рождества” и сокрушались о том, что их читатели стремятся уехать на зимние праздники в Санкт-Петербург. Но тем, кто оставался в Ревеле на Рождество и Новый год, скучать отнюдь не приходилось!
19 декабря в 18.00: Светские львицы прошлых столетий
Гид Ульяна Вазар
Как проходил день настоящей светской женщины сто, двести лет назад? Как они одевались, какие предпочитали развлечения, чем любили себя баловать? Кто они, дочери и жены богатых и известных дворян? Истории минувших столетий в удивительных женских судьбах той давней поры.
19 октября в 13.00: Екатериненталь как модный курорт
Гид Эдуард-Пауль Кольхоф
От Петра I до президента Эстонии: дворцы и парки, теннисные корты и бассейн, пруды и канавки, розарий и исторический дуб, очаровательный детский музей и грандиозный KUMU. В чем секрет неизменной популярности Кадриорга от петровских до наших дней?
Сбор перед Кадриоргским дворцом.
26 октября в 13.00: Православное кладбище в Таллинне
Гид Марина Дунаева
”О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили…”
От церкви Рождества Богородицы к православному некрополю Александра Невского. Вспомним имена тех, чьи дела и поступки влияли на жизнь нашего города, а творческие произведения живут в веках.
Сбор у Казанской церкви.
02 ноября в 13.00: Предместье Каламая
Гид Эдуард-Пауль Кольхоф
В Средние века в этом старейшем предместье города проживали рыбаки, матросы, лоцманы, здесь были кабаки, дома под красными фонарями и, конечно, рыбный рынок. Войны стирали квартал с лица земли, но он неизменно восставал из руин. Еще недавно запустелый, сегодня Каламая стал богемным и творческим кварталом, его с уверенностью можно назвать новой достопримечательностью Таллинна.
Сбор у здания ”Котла культуры”.
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