От городских кафе до светских львиц прошлых столетий: в Доме Хопнера продолжатся курсы по истории Таллинна

Развитие Таллинна от Петра I до Николая II. Петр в Ревеле, основание Кадриорга, Адмиралтейства. Женское правление, визиты Александра I, герои войны 1812 года, отмена крепостного права, визиты Николая I. Правление Александров. Особенности ревельских районов, строительство железной дороги, появление Нымме, заводов и рабочих поселений. Таллинн начала 20 века: генеральный план Сааринена. Таллинн выходит за пределы Старого города.

24 октября в 18.00: История таллиннских кафе

Гид Эдуард-Пауль Кольхоф

В Остзейские провинции кофе попал в начале 17 века, в то время, когда в разгаре была 30-летняя война. Именно она дала возможность региону познакомиться с культурой ”немцев” и открыла для них кофе. И к концу этого века в Таллинне, Нарве, Риге появляются первые кофейни, а вскоре новый напиток стал почти национальным для всех жителей региона.

31 октября в 18.00: Русские литераторы в Таллинне

Гид Марина Дунаева

Атмосфера Ревеля, его облик, вдохновивший многих поэтов и писателей. Что влекло в Таллинн Карамзина и Жуковского, Вяземского и Фета, Достоевского и Довлатова? Модный курорт или тихое очарование провинции? Как магнетизм Таллинна отразился в литературных произведениях?

07 ноября в 18.00: Орловский замок и другие летние усадьбы

Гид Марина Дунаева

Орлы, львы и дамы. Мызы с очаровательными женскими именами: Марихен, Лизхен, Шарлотта, Натали… В честь кого они названы, чью память хранят до сих пор? Названия ревельских усадеб в памяти города, который когда-то был самым знаменитым и модным курортом Российской империи. Прошлое и настоящее городских усадеб.

14 ноября в 18.00: Православные церкви в Таллинне

Гид Константин Николаев

Когда на территории современного Таллинна появилась первая православная церковь? Кто строил кафедральный собор в честь святого благоверного Александра Невского, и почему собор посвящен именно этому князю? Какие имена связывают наш город с православной верой?

21 ноября в 18.00: Деревянная архитектура Таллинна

Гид Эдуард-Пауль Кольхоф

Деревянная архитектура Таллинна — уникальное явление европейской культуры. С момента своего рождения и до середины XX века Таллинн был преимущественно деревянным. В процессе реконструкции центра здания из дерева массово сносились. Но в современном Таллинне сохранились целостные кварталы деревянной застройки XIX–XX веков.

28 ноября в 18.00: Таллинн — город у моря: от Крузенштерна до ”Русалки”

Гид Марина Дунаева

К 200-летию открытия Антарктиды. Паруса и пароходы: от гаваней Балтики до Тихого океана. Какие великие морские путешествия начинались в нашей ”тихой гавани”? Почему у таллиннской ”Русалки” два крыла? Знаменитые мореплаватели и неизвестные моряки Эстонии. Памятники, им посвященные.

05 декабря в 18.00: Морская крепость Петра Великого: малоизвестная история оборонительных сооружений

Гид Ульяна Вазар

На территории Таллинна сохранилось около 40 объектов, которые так или иначе связаны с Морской крепостью императора Петра Великого. Как строилась эта крепость? Какова была ее основная задача? Какие ее объекты сохранились и как используются в наши дни? В чем уникальность этих исторических построек?

12 декабря в 18.00: Рождество и Новый год в Ревеле царского времени

Журналист и краевед Йосеф Кац

О восприятии ”немецкого рождества” местными русскими, о елочных базарах и общественных елках, о типичных подарках и новогодних легендах. На рубеже XIX–XX столетий местные русские газеты жаловались на ”сухость и пресность здешнего немецкого Рождества” и сокрушались о том, что их читатели стремятся уехать на зимние праздники в Санкт-Петербург. Но тем, кто оставался в Ревеле на Рождество и Новый год, скучать отнюдь не приходилось!

19 декабря в 18.00: Светские львицы прошлых столетий

Гид Ульяна Вазар