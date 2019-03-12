"От этой ужасной коалиции следует отказаться еще до ее заключения". Раймонд Кальюлайд выходит из правления Центристской партии

EKRE использовала в своей предвыборной кампании приемы, которые нельзя использовать. Их экономическая программа абсурдна и ее осуществление никак не может повысить благосостояние и доходы жителей Эстонии. У этой компании отсутствует чувство ответственности перед государством. О каком правительстве с их участием мы говорим?
Европейские свободы остаются для Эстонии важными ценностями. Жители Эстонии, особенно из числа молодежи, хотят и в дальнейшем учиться, работать и жить в свободной Европе. Свободы, а не ограничения являются фундаментом благополучия всех народов, населяющих Европу, залогом экономического роста, солидарности и мира.
В связи с решением правления Центристской партии у меня две возможности: акцептировать это решение, либо сложить с себя полномочия члена правления. Акцептировать я никак не могу, поэтому выхожу из состава правления ЦП.
На местных выборах я показал второй результат по стране, на парламентских выборах я стал третьим в своей партии, а на последних выборах правления — первым. Надеюсь, что мой шаг подвигнет других членов правления партии на то, чтобы еще раз все обдумать и взвесить все обстоятельства.
Если Центристская партия претендует в будущем на какое-то доверие к себе со стороны общества, то от этой ужасной коалиции следует отказаться еще до ее заключения.
Разумеется, о своем решении я проинформировал председателя партии.