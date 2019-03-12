"От этой ужасной коалиции следует отказаться еще до ее заключения". Раймонд Кальюлайд выходит из правления Центристской партии

Кальюлайд выступил с заявлением в связи с решением правления Центристской партии о начале коалиционных переговоров с партией EKRE:

Действительно, на заседании правления я проголосовал против начала переговоров с EKRE. В знак протеста против решения правления Центристской партии начать переговоры о создании коалиции с партией EKRE, я складываю полномочия члена правления.

Уважаемые избиратели и сторонники Центристской партии;

уважаемые коллеги по правлению Центристской партии и уважаемые члены Центристской партии;

все, кто меня поддержал в Кристийне, Хааберсти и Пыхья-Таллинне!

Решение правления Центристской партии начать коалиционные переговоры с партией EKRE потрясло эстонское общество. Особенно русскую общину, выразителем интересов которой Центристская партия до сих пор являлась, помогая сохранить хрупкое равновесие в нашем обществе. Отныне это равновесие нарушено.

Политики EKRE называли наших русскоязычных соотечественников ”паразитирующими тиблами”. Также политики EKRE неоднократно оправдывали нацистскую Германию и преуменьшали преступления, совершенные Гитлером, причем руководство партии не осудило эти высказывания.

Один из их политиков назвал бездетных женщин ”общественно вредными элементами”. Другой — кстати, депутат Рийгикогу — посоветовал солдатам союзных войск всегда носить форму, чтобы не быть избитыми.