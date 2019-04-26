От дождей и гроз до ясного неба. На выходных погода в Эстонии будет переменчивой

Суббота, 27.04:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, на юге Эстонии возможна гроза. Ветер преимущественно восточных направлений 2-7, вечером на побережье усилится восточный, северо-восточный ветер 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..23, на побережье 11..15°С.

Воскресенье, 28.04:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Усилится восточный, северо-восточный ветер 6-12, на побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 2..7, на юге до 10°С.

Днем: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер восточный, северо-восточный 6-12, на побережье порывы 15-18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 9..15°С.

Понедельник, 29.04:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +6°С.

Днем: Солнечно. Ветер восточный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Вторник, 30.04:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +6°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С.