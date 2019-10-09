От дефицита железа страдает каждый четвертый: как сохранить его запасы в осенне-зимний период?

Дефицит железа может быть вызвано однообразным меню, в том числе и различными диетами. По словам фармацевта, дефицит железа чаще встречается у людей с более высокими потребностями в железе или, наоборот, у тех, кто быстро его теряет: женщины детородного возраста (из-за обильной менструации), беременные женщины, младенцы, малыши, подростки и вегетарианцы. ”Особое внимание стоит обратить на подростков, потому что во время роста потребность организма в железе значительно выше. При этом молодежь склонна экспериментировать и исключать из своего рациона определенные продукты или даже целые группы продуктов, — объясняет Тедер. — А дефицит железа во время беременности может привести к преждевременным родам.”

Анализ крови не врет — лучше знать, чем жить в неизвестности

По словам фармацевта аптеки Südameapteek, не стоит начинать дополнительный прием железа по собственной инициативе. Не советует принимать железо самостоятельно и врач лаборатории SYNLAB Меэли Глюкманн. Она добавляет, что потребность организма в железосодержащих добавках может быть определена с помощью анализа крови на содержание ферритина, красных кровяных телец или эритроцитов и гемоглобина. ”Часто люди жалуются на усталость, но не связывают это с дефицитом железа. Поскольку усталость может быть вызвана и нехваткой других витаминов, таких как фолиевая кислота, витамин В12 или витамин D, то очень важно пройти тестирование и найти истинную причину”, — добавляет доктор Глюкманн.

Как уменьшить дефицит железа?

По словам доктора Меэли Глюкманн, на основании результатов анализа крови можно принять решение о том, следует ли менять диету или принимать железосодержащие добавки. Фармацевт Кюлли Тедер напоминает, что больше всего железа организм получает из продуктов животного происхождения. Поэтому и считается, что вегетарианцы больше подвержены риску дефицита железа, ведь организм не способен так же хорошо поглощать железо из растительных источников. В качестве лучших источников железа фармацевт приводит продукты животного происхождения, такие как печень (будьте осторожны при употреблении, так как печень имеет свойство накапливать вредные вещества!), красное мясо, кровяная колбаса, курица, рыба и яйца. Хороши также клубника, фасоль, свекла, чечевица, горох, орехи и изюм.

Если некоторые продукты помогают увеличить усвоение железа в организме, то другие, напротив, препятствуют этому. Витамин С и цитрусовые (например, апельсиновый сок) способствуют усвоению железа. Замечено, что железо из растительных источников усваивается гораздо лучше, если употреблять их одновременно с продуктами, богатыми витамином С. Кофе, чай, красное вино, цельнозерновые и молочные продукты препятствуют усвоению железа. Фармацевт уточняет, что молоко связывает железо с собой, таким образом препятствуя его всасыванию. Поскольку для усвоения железа требуется кислотная среда, использование некоторых лекарств (например, лекарств от повышенной кислотности желудка) может также снизить всасывание железа.