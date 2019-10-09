09.10.2019, 10:25

От дефицита железа страдает каждый четвертый: как сохранить его запасы в осенне-зимний период?

 (1)
rus.delfi.ee
EST 2
Geenitest.Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus
Geenitest.Vähiuuringute Tehnoloogia ArenduskeskusFoto: Vallo Kruuser

Дефицит железа может стать причиной рассеянного внимания, ощущения усталости, бледности и головной боли. Какие симптомы указывают на недостаток железа в организме? Как понять свою потребность в железе и питаться так, чтобы уровень железа в крови оставался стабильным.

Железо играет в организме важную роль — оно необходимо для снабжения тканей, органов и систем человека кислородом. Помимо этого, железо участвует в производстве энергии, в функционировании сердечной и мышечной ткани, а также в работе нервной и имунной системы. Дефицит железа очень распространен и присутствует примерно у 30% населения. Причем часто люди об этом даже не догадываются.

Как выявить дефицит железа?

По словам Кулли Тедер, фармацевта аптеки Südameapteek, признаки дефицита железа достаточно общие, поэтому этот диагноз трудно определить самостоятельно. ”При дефиците железа в крови человека падает количество эритроцитов и снижается способность крови переносить кислород. Это приводит к дефициту кислорода в организме, о чем в первую очередь свидетельствуют усталость, общая слабость, снижение физической активности, одышка, раздражительность и головные боли”, — объясняет Тедер. Холодные руки и ноги и изменения в работе сердца, например учащенное сердцебиение или боли в груди, также могут указывать на дефицит железа.

Дефицит железа может быть вызвано однообразным меню, в том числе и различными диетами. По словам фармацевта, дефицит железа чаще встречается у людей с более высокими потребностями в железе или, наоборот, у тех, кто быстро его теряет: женщины детородного возраста (из-за обильной менструации), беременные женщины, младенцы, малыши, подростки и вегетарианцы. ”Особое внимание стоит обратить на подростков, потому что во время роста потребность организма в железе значительно выше. При этом молодежь склонна экспериментировать и исключать из своего рациона определенные продукты или даже целые группы продуктов, — объясняет Тедер. — А дефицит железа во время беременности может привести к преждевременным родам.”

Анализ крови не врет — лучше знать, чем жить в неизвестности

По словам фармацевта аптеки Südameapteek, не стоит начинать дополнительный прием железа по собственной инициативе. Не советует принимать железо самостоятельно и врач лаборатории SYNLAB Меэли Глюкманн. Она добавляет, что потребность организма в железосодержащих добавках может быть определена с помощью анализа крови на содержание ферритина, красных кровяных телец или эритроцитов и гемоглобина. ”Часто люди жалуются на усталость, но не связывают это с дефицитом железа. Поскольку усталость может быть вызвана и нехваткой других витаминов, таких как фолиевая кислота, витамин В12 или витамин D, то очень важно пройти тестирование и найти истинную причину”, — добавляет доктор Глюкманн.

Как уменьшить дефицит железа?

По словам доктора Меэли Глюкманн, на основании результатов анализа крови можно принять решение о том, следует ли менять диету или принимать железосодержащие добавки. Фармацевт Кюлли Тедер напоминает, что больше всего железа организм получает из продуктов животного происхождения. Поэтому и считается, что вегетарианцы больше подвержены риску дефицита железа, ведь организм не способен так же хорошо поглощать железо из растительных источников. В качестве лучших источников железа фармацевт приводит продукты животного происхождения, такие как печень (будьте осторожны при употреблении, так как печень имеет свойство накапливать вредные вещества!), красное мясо, кровяная колбаса, курица, рыба и яйца. Хороши также клубника, фасоль, свекла, чечевица, горох, орехи и изюм.

ТОП

Если некоторые продукты помогают увеличить усвоение железа в организме, то другие, напротив, препятствуют этому. Витамин С и цитрусовые (например, апельсиновый сок) способствуют усвоению железа. Замечено, что железо из растительных источников усваивается гораздо лучше, если употреблять их одновременно с продуктами, богатыми витамином С. Кофе, чай, красное вино, цельнозерновые и молочные продукты препятствуют усвоению железа. Фармацевт уточняет, что молоко связывает железо с собой, таким образом препятствуя его всасыванию. Поскольку для усвоения железа требуется кислотная среда, использование некоторых лекарств (например, лекарств от повышенной кислотности желудка) может также снизить всасывание железа.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: