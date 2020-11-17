От Covid-19 за минувшие сутки скончались три человека, среди них — самая молодая жертва коронавируса в Эстонии(6)
За последние сутки от коронавируса скончалась три человека.
За последние сутки от коронавируса скончалась три человека.
По состоянию на утро 17 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 85 человек, шесть пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Из больницы выписали 7 человек, одного пациента перевели в другую больницу. А одному пациенту поставили неправильный диагноз — у него не было коронавируса.
Было открыто 11 новых случаев заболевания. За последние сутки от коронавируса скончалась три человек: 89-летняя женщина, 67-летний мужчина и 46-летняя женщина. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 84 коронавирусно больных.
46-летняя пациентка скончалась в Ида-Вируской центральной больнице, она стала самой молодой жертвой коронавируса в Эстонии с начала пандемии, передает RusERR.
Об этом во вторник сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.
"Могу подтвердить, что в Ида-Вируской центральной больнице скончалась 46-летняя женщина с коронавирусом. Поскольку информация свежая, то никаких дополнительных данных об этом случае сейчас нет", — сказала Кингсепп.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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