От Covid-19 за минувшие сутки скончались три человека, среди них — самая молодая жертва коронавируса в Эстонии

По состоянию на утро 17 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 85 человек, шесть пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Из больницы выписали 7 человек, одного пациента перевели в другую больницу. А одному пациенту поставили неправильный диагноз — у него не было коронавируса.

Было открыто 11 новых случаев заболевания. За последние сутки от коронавируса скончалась три человек: 89-летняя женщина, 67-летний мужчина и 46-летняя женщина. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 84 коронавирусно больных.

46-летняя пациентка скончалась в Ида-Вируской центральной больнице, она стала самой молодой жертвой коронавируса в Эстонии с начала пандемии, передает RusERR.

Об этом во вторник сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

"Могу подтвердить, что в Ида-Вируской центральной больнице скончалась 46-летняя женщина с коронавирусом. Поскольку информация свежая, то никаких дополнительных данных об этом случае сейчас нет", — сказала Кингсепп.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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