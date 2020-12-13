От Центристской партии требуют вернуть свыше 1 млн евро

Комиссия требует от партии премьер-министра вернуть предприятию Midfield OÜ свыше 1 млн евро, но центристы оспорили это предписание в суде.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу, решение по иску будет вынесено 11 января.

По оценке комиссии, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.

Комиссия считает, что речь идет о полученном запрещенном пожертвовании на сумму 1,28 млн евро, которые необходимо вернуть.