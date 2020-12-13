От Центристской партии требуют вернуть свыше 1 млн евро

Таллиннский административный суд завершил рассмотрение гражданского спора между Комиссией по надзору за финансированием партий и Центристской партией, пишет rus.err.ee.
Комиссия требует от партии премьер-министра вернуть предприятию Midfield OÜ свыше 1 млн евро, но центристы оспорили это предписание в суде.
Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу, решение по иску будет вынесено 11 января.
По оценке комиссии, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.
Комиссия считает, что речь идет о полученном запрещенном пожертвовании на сумму 1,28 млн евро, которые необходимо вернуть.
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