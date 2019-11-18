От башни Длинный Герман можно будет напрямую попасть в Турецкое крыло Тоомпарка

Работы по реставрации части стены и лестницы, которая ведет от улицы Фальги в Тоомпарк, находятся в стадии завершения и скоро жители города и туристы смогут удобно и безопасно попасть в ту часть парка, где находилась часть бастионного укрепления, которую называли Турецким крылом. Это также позволит сократить путь от башни Длинный Германн до пруда Шнелли.

Для прохода на Тоомпеа в 1860 году между двумя бастионами была построена улица Фальги. Находящееся рядом с ней укрепление, которое называли Турецким крылом, было под землей соединено со Шведским бастионом. В 1930 году была построена лестница, которая вела от улицы Фальги в Тоомпарк. Последний раз ее реставрировали предположительно в 1970 году. Лестница и стены со временем амортизировались и появилась опасность обвала. В 2018 году начали проектирование этого участка, а в прошлом году был проведен конкурс госпоставки для приведения в порядок лестницы и стен.