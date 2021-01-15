15.01.2021, 16:30

ОТ А ДО Я | Что нужно знать о реформе второй пенсионной ступени и выводе средств

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Арго Идеон
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Vanem mees
Foto: Anni Õnneleid

Для вывода средств из второй пенсионной ступени необходимо подать заявление. Это можно сделать на сайте Пенсионного центра (Pensionikeskus.ee), в интернет-банке или в отделении банка, пишет Maaleht.

1. Если вы хотите вывести деньги максимально быстро


Первый период подачи заявлений на выход из второй ступени продлится до 31 марта. Подавшие ходатайство до этого числа получат деньги в сентябре этого года. По состоянию на 10 января соответствующее ходатайство подали 43 000 человек.

Стоит отметить, что точная сумма выплаты зависит от стоимости паев пенсионного фонда на момент выхода из ступени и что из суммы вычитается 20% подоходного налога (для пенсионеров — 10%). Снимать нужно всю сумму разом, делить ее на части не разрешено.

Где я могу подать заявление на вывод пенсионных накоплений?

Swedbank и SEB: в интернет-банке и в отделении банка;
LHV, Luminor и Tuleva: в отделении банка;
Пенсионный центр: в интернете.

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Как происходит подача заявления?

В интернете

На сайте www.pensionikeskus.ee, авторизировавшись при помощи ИД-карты, mobiil-ID или интернет-банка, вы сможете увидеть состояние своего пенсионного счета и прочитать дополнительную информацию об условиях выплаты средств.

Если вы хотите вывести деньги, то в левом углу страницы следует выбрать в меню ”Minu avaldused” (”Мои заявления”), далее ”II samba avaldused” (”Заявления второй ступени”) и затем ”Raha väljavõtmine” (”Вывод средств”) .

Перед подтверждением выбора вам будут показаны еще несколько страниц: проверка имени заявителя, контактных данных, места жительства и номера банковского счета. Последняя страница перед подтверждением заявки — ”Spetsiifilised andmed” (”Специфические данные”), где нужно поставить галочку о согласии со всеми условиями.

Нажав после этого кнопку ”Sisesta ja kontrolli” (”Введите и проверьте”), вы увидите свое заявление. Подача заявление на сайте Пенсионного центра стоит 4,70 евро, и его следует подписать либо при помощи ИД-карты, либо при помощи mobiil-ID.

Аналогичное заявление можно подать в интернет-банках Swedbank и SEB. В первом случае плата за обслуживание составляет 10 евро, во втором — 7.

В отделение банка

В нынешних условиях следует заранее забронировать время для посещения отделения банка и использовать маску.

При этом в Swedbank подача заявления на месте происходит также через интернет-банк на компьютере, просто при необходимости сотрудник банка окажет вам помощь. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В некоторых отделениях банков в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве и Раквере можно подать заявление, даже если у вас нет в этом банке расчетного счета. Заплатить можно наличными или банковской картой. Точный список таких контор можно найти по ссылке https://www.pensionikeskus.ee/pensionireform-2021/avalduste-esituse-voimalused/.

Что дальше?

За подачей заявления следует довольно длительный период, в течение которого вы можете изменить решение. Заявления, поданные в течение текущего первого периода, то есть до 31 марта, могут быть отозваны до 31 июля.

Если человек не отказался от заявления, то собранные деньги минус 20% подоходного налога поступят на его банковский в сентябре. У тех, кто отдельно не отказался от выплат во вторую ступень, до месяца получения денег продолжит копиться 2% от брутто-зарплаты. Выплаты со стороны государства временно приостановлены.

Ко второй пенсионной ступени можно присоединиться заново, но не ранее, чем через 10 лет.

2. Если вы хотите снять деньги, но потом


Не обязательно прямо сейчас подавать заявление на вывод средств из второй пенсионной ступени, такая возможность сохранится и в будущем. До этого вы можете либо продолжить накопления, либо приостановить взносы.

Для подачи заявления о выходе из второй ступени предусмотрено три периода ежегодно. Первый — с 1 января по 31 марта 2021 года (далее с 1 декабря по 31 марта), в этом случае оплата будет произведена в сентябре; второй — с 1 апреля по 31 июля, выплата производится в январе следующего года; третий — с 1 августа по 30 ноября, выплата будет произведена в мае следующего года.

3. Если вы хотите приостановить выплаты в пенсионную ступень


В этом случае накопленные деньги будут продолжать расти в пенсионном фонде (фондах), но отчисления прекратятся, то есть вы будете получать на 2% больше от своей брутто-зарплаты каждый месяц.

Для заявления о приостановлении платежей предусмотрены те же периоды, что и для выхода из ступени. То есть, если вы подадите заявление до 31 марта, выплаты приостановятся с сентября.

Возобновить выплаты можно будет только через 10 лет.

4. Если вы хотите начать самостоятельно накапливать пенсию на инвестиционный счет


Первым делом вам будет необходимо открыть инвестиционный пенсионный счет в банке. В отношении уже накопленных во вторую ступень денег имеется три варианта: оставить их в текущем пенсионном фонде либо перевести пенсию на инвестиционный счет полностью или частично. Заявление о переводе средств можно подать в Пенсионном центре или банке с апреля, перевод будет осуществлен в сентябре.

С сентября появится возможность подать заявление о перенаправлении дальнейших взносов на инвестиционный пенсионный счет.

Идея инвестиционного пенсионного счета заключается в самостоятельном инвестировании накоплений. Если просто перевести средства на инвестиционный счет, то они просто будут там лежать и не расти.

Вывести средства с инвестиционного пенсионного счета можно на тех же условиях, что при выводе из пенсионной ступени.

5. Если вы хотите продолжать накопления во вторую ступень и пока не выводить деньги


В этом случае вам ничего делать не нужно, все останется так, как есть.

Возможность снять деньги до достижения пенсионного возраста сохраняется, но нужно учитывать обязательство по уплате подоходного налога (как и сейчас в случае выхода из второй ступени).

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