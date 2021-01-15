ОТ А ДО Я | Что нужно знать о реформе второй пенсионной ступени и выводе средств

1. Если вы хотите вывести деньги максимально быстро



Первый период подачи заявлений на выход из второй ступени продлится до 31 марта. Подавшие ходатайство до этого числа получат деньги в сентябре этого года. По состоянию на 10 января соответствующее ходатайство подали 43 000 человек.

Стоит отметить, что точная сумма выплаты зависит от стоимости паев пенсионного фонда на момент выхода из ступени и что из суммы вычитается 20% подоходного налога (для пенсионеров — 10%). Снимать нужно всю сумму разом, делить ее на части не разрешено.

Где я могу подать заявление на вывод пенсионных накоплений?

Swedbank и SEB: в интернет-банке и в отделении банка;

LHV, Luminor и Tuleva: в отделении банка;

Пенсионный центр: в интернете.

Как происходит подача заявления?

В интернете

На сайте www.pensionikeskus.ee, авторизировавшись при помощи ИД-карты, mobiil-ID или интернет-банка, вы сможете увидеть состояние своего пенсионного счета и прочитать дополнительную информацию об условиях выплаты средств.

Если вы хотите вывести деньги, то в левом углу страницы следует выбрать в меню ”Minu avaldused” (”Мои заявления”), далее ”II samba avaldused” (”Заявления второй ступени”) и затем ”Raha väljavõtmine” (”Вывод средств”) .

Перед подтверждением выбора вам будут показаны еще несколько страниц: проверка имени заявителя, контактных данных, места жительства и номера банковского счета. Последняя страница перед подтверждением заявки — ”Spetsiifilised andmed” (”Специфические данные”), где нужно поставить галочку о согласии со всеми условиями.

Нажав после этого кнопку ”Sisesta ja kontrolli” (”Введите и проверьте”), вы увидите свое заявление. Подача заявление на сайте Пенсионного центра стоит 4,70 евро, и его следует подписать либо при помощи ИД-карты, либо при помощи mobiil-ID.

Аналогичное заявление можно подать в интернет-банках Swedbank и SEB. В первом случае плата за обслуживание составляет 10 евро, во втором — 7.

В отделение банка

В нынешних условиях следует заранее забронировать время для посещения отделения банка и использовать маску.