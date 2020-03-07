От А до Я | Что делать жителям Эстонии, чтобы уберечься от коронавируса

По состоянию на утро 7 марта в Эстонии выявлено десять случаев заражения коронавирусом. Предлагаем вашему вниманию подробные инструкции, которые помогут вам обезопасить себя и ваших близких.
Департамент здоровья отмечает, что риск проникновения коронавируса в Эстонию высок, но риск дальнейшего распространения низок, при условии принятия соответствующих мер по борьбе с вирусными заболеваниями.
Департамент рекомендует жителям Эстонии:
Часто мойте руки
Мойте руки теплой водой с мылом, а в общественных местах используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Мытье и дезинфекция рук убивают вирус, попавший на них.
После использования общественного транспорта помимо рук, нужно также постирать перчатки и помыть сумки.
Инструкцию по мытью рук можно найти ЗДЕСЬ.
Соблюдайте респираторную гигиену
Когда чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Затем немедленно выбросьте салфетку, и сразу же обработайте руки (вымойте или протрите их). Если у вас нет салфетки, кашляйте или чихайте в рукав (в локтевой сгиб), а не в руку.
Прикрывая рот и нос, мы предотвращаем распространение вируса. Если прикрываться оголенной рукой, то оставшиеся на коже рук микроорганизмы могут передаваться дальше к другим людям или объектам, к которым вы прикасаетесь.
Избегайте контакта
Избегайте близкого (менее 1 м) контакта с людьми, у которых имеются внешние признаки заболевания — например, кашель или насморк. Если вы стоите слишком близко к человеку с симптомами заболевания, вы можете вдохнуть мелкие капли выделений, содержащие вирус, и заразиться.
Так как сейчас период простудных заболеваний, то не рекомендуется обнимать всех знакомых.
Избегайте прикосновений к глазам, носу и рту
В общественных местах ваши руки соприкасаются с многочисленными предметами и поверхностями, которые могли быть недавно загрязнены вирусами. И если вы дотронетесь руками до глаз, носа или рта, то вирус может попасть в ваш организм.
Если у вас повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за помощью.
Сообщите медицинскому работнику, если вы находились в регионах Китая, где были зарегистрированы случаи COVID-19, или если вы находились в тесном контакте с человеком, который путешествовал по Китаю, и у которого есть симптомы респираторного заболевания (жар, кашель или затрудненное дыхание).
Если у вас легкие симптомы респираторных заболеваний, и вы не ездили в регионы повышенного риска
- Тщательно соблюдайте обычные правила гигиены рук и, по возможности, оставайтесь дома, пока не поправитесь.
- Не употребляйте сырые или полуприготовленные продукты животного происхождения
- Не употребляйте сырое или полуприготовленное мясо, а также молоко и продукты, не прошедшие термическую обработку. Также, не употребляйте немытые фрукты и овощи.
Если вы покидали страну
По состоянию на 26.02 регионами, подверженными риску распространения коронавируса, по оценке Департамента здоровья, являлись Китайская Народная Республика и Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур, Южная Корея. 6 марта МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам за границу и немного расширил этот список (см. информацию ниже).
Если вы были в зоне распространения вируса и у вас нет симптомов, выполните следующие действия:
— Следите за своим здоровьем в течение 14 дней и немедленно свяжитесь с врачом по телефону, если у вас появится жар, кашель или затрудненное дыхание.
— Если возможно, оставайтесь дома (по возможности работая удаленно), эта же рекомендация относится и к учащимся.
— По возможности избегайте общественного транспорта и людных мест.
По мере необходимости используйте помощь друзей, семьи или курьеров для пополнения запасов продовольствия.
До появления симптомов заболевания (в течение инкубационного периода), риск передачи инфекции низок. Кроме того, не нужно сдавать анализы на COVID-19 в течение инкубационного периода, поскольку их результаты, вероятно, будут отрицательными. Только при появлении симптомов заболевания врач может на основании истории поездок и симптомов решить, нужно ли проводить лабораторные исследования.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить особые меры для туристов или какие-либо ограничения на поездки.
Оценка риска заболеваемости Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) является низкой либо средней среди населения Европейского Союза, Европейского экономического пространства и Соединенного Королевства.
Пассажиры, прибывающие из регионов повышенного риска и люди, проживающие в зоне риска, имеют высокую вероятность заболеть.
Риск, связанный с возникновением заболеваний, вызываемых COVID-19 и иными возбудителями данной группы, наблюдаемых в Северной Италии и других странах Европейского союза, Европейского экономического пространства и Соединенного Королевства, в настоящее время считается средним или высоким.
Департамент здоровья не рекомендует совершать поездки в район распространения вируса.
Если вы путешествуете в регион распространения вируса, следуйте этим рекомендациям:
1. Всегда соблюдайте правила гигиены рук
2. Избегайте:
● Тесного контакта с людьми, имеющими симптомы респираторного заболевания.
● Рынки, где ведется торговля животными и их тушами.
● Тесного контакта с животными (в т.ч. дикими и домашними животными) и их фекалиями.
● Употребления сырого или необработанного мяса, сырого молока и молочных продуктов.
● Также не следует употреблять немытые фрукты и овощи.
Министерство иностранных дел также предоставляет общую информацию о безопасности путешествий на своем сайте.
Куда обращаться за информацией
● При возникновении вопросов обращайтесь в Департамент Здоровья (Terviseamet) по электронной почте: kesk@terviseamet.ee
● По вопросам, касающимся здоровья звоните на информационный телефон семейных врачей 1220 или +372 634 6630 (можно звонить из-за границы).
МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам
6 марта МИД Эстонии обновил рекомендации по поездкам за границу в связи с распространением коронавируса
Из-за продолжающегося распространения коронавируса Министерство иностранных дел Эстонии не рекомендует ездить в Китайскую Народную Республику, Италию, Иран, Японию, Сингапур, Южную Корею, в регион Эльзаса во Франции и в Северный Рейн-Вестфалию в Германии.
Также министерство просит оценить необходимость всех зарубежных поездок.
МИД призывает: если вы действительно решите поехать в опасный регион или регион риска, то следует продумать запасной план, чтобы избежать опасной ситуации или выйти из нее. В таком регионе затруднено обеспечение консульской помощи. Принимая риск, важно позаботиться о своем здоровье и здоровье других. Также сейчас не стоит спешить с планированием отпуска, поскольку вирус еще распространяется.
Министерство призывает зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале https://reisitargalt.vm.ee/ и соблюдать все распоряжения местных властей. Служба помощи работает 24 часа в сутки: +372 5301 9999 .
В аптеке масок нет, где их взять?
Департаменту здоровья известно, что с поставками масок имеется проблема. Решение этой проблемы ищут на европейском уровне, Департамент здоровья сам не занимается проблемами розничных поставок.
Использование масок обычными людьми в профилактических целях не является обоснованным. Более того, если маски будут носить обычные люди без имеющихся на то показаний, то их не хватит тем, кто реально в них нуждается.
Как люди, работающие в секторе обслуживания, могут защитить своих работников и клиентов?
Соблюдать меры по профилактике обычных респираторных заболеваний.
● Чихая или кашляя, прикрывайте рот и нос платком, который потом выбросьте в мусорное ведро. Если платка нет, прикрывайте рот и нос рукавом.
● Мойте руки водой и мылом, или дезинфицирующим средством, содержащим алкоголь (особенно важно это делать после кашля или чихания). Дезинфицирующие средства, установленные в магазинах для клиентов и работников, также является эффективными мерами гигиены.
● Не дотрагивайтесь до глаз, носа и рта. Можно заразиться и тогда, когда после соприкосновения с предметами, на которых есть микробы, вы дотрагиваетесь до своих глаз, носа или рта.
Можно ли сделать платные лабораторные исследования для COVID-19 и где?
Департамент здоровья не проводит платные тесты.
При возникновении сомнений позвоните семейному врачу, который соберет анамнез и, при необходимости, организует госпитализацию. Больного в больнице изолируют и проведут необходимые анализы.
Что означают положительные и отрицательные результаты теста на коронавирус?
Если вы прошли тестирование на Sars-CoV-2 и тест оказался положительным, тогда у вас точно есть COVID-19.
Если тест оказался отрицательным, но вы прибыли из зоны риска, то вам следует следить за состоянием своего здоровья на протяжении 14 дней. Отрицательный результат не обязательно означает, что вы не инфицированы Sars-CoV-2, это может означать, что мы имеем дело с периодом задержки, и в этом случае тест не покажет положительный результат.
Еще больше информации на русском языке можно найти на сайте Департамента здоровья.
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