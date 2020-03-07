От А до Я | Что делать жителям Эстонии, чтобы уберечься от коронавируса

Департамент здоровья отмечает, что риск проникновения коронавируса в Эстонию высок, но риск дальнейшего распространения низок, при условии принятия соответствующих мер по борьбе с вирусными заболеваниями.

Департамент рекомендует жителям Эстонии:

Часто мойте руки

Мойте руки теплой водой с мылом, а в общественных местах используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Мытье и дезинфекция рук убивают вирус, попавший на них.

После использования общественного транспорта помимо рук, нужно также постирать перчатки и помыть сумки.

Инструкцию по мытью рук можно найти ЗДЕСЬ.

Соблюдайте респираторную гигиену

Когда чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Затем немедленно выбросьте салфетку, и сразу же обработайте руки (вымойте или протрите их). Если у вас нет салфетки, кашляйте или чихайте в рукав (в локтевой сгиб), а не в руку.

Прикрывая рот и нос, мы предотвращаем распространение вируса. Если прикрываться оголенной рукой, то оставшиеся на коже рук микроорганизмы могут передаваться дальше к другим людям или объектам, к которым вы прикасаетесь.

Избегайте контакта

Избегайте близкого (менее 1 м) контакта с людьми, у которых имеются внешние признаки заболевания — например, кашель или насморк. Если вы стоите слишком близко к человеку с симптомами заболевания, вы можете вдохнуть мелкие капли выделений, содержащие вирус, и заразиться.

Так как сейчас период простудных заболеваний, то не рекомендуется обнимать всех знакомых.

Избегайте прикосновений к глазам, носу и рту