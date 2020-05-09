Освобождение или оккупация? Студенты из шести стран поделились с RusDelfi своим мнением о 9 мая

Сиим Кангур, Эстония

Трудно отрицать, что СССР внес свой вклад в победу во Второй мировой войне и победу над нацистской Германией. Однако, я считаю, что они сделали это за счет поддержки других. Сам по себе, без сомнения, СССР потерпел бы поражение в войне, договоры аренды и поставки военной техники в Арктике и других местах — вот что спасло их. Я думаю, что в наши дни люди, конечно, должны помнить о людях, погибших на войне, о всех ужасных вещах, чтобы они не повторились снова. Но то, как сегодня это празднуется, часто напоминает прославление армии, изнасиловавшей и убившей миллионы мирных жителей. Вполне нормально помнить тех, кто сражался с нацистами и тех, кто погиб на войне, но никто не без греха.

Мария Храпуненко, Украина

Праздник 9 мая всегда имел для меня особое значение. В детстве мы с родителями всегда ездили на мемориал, где собиралось много людей, было радостно и торжественно. Мы возлагали цветы, и я обязательно дарила букет ветерану.

Сейчас я далеко от дома, да и обстоятельства не позволяют провести этот день, как раньше. Но чувство благодарности, гордости и светлой грусти продолжает быть. В этот день я подпеваю Лещенко, смотрю ”В бой идут одни старики” и мысленно говорю ”спасибо” тем, кто боролся за наше будущее.

Гадир Мамедов, Россия

9 мая никогда не был семейным праздником для меня. Так как я любил заниматься волонтерством активностью на городском уровне, я всегда так или иначе участвовал в праздновании. Мое отношение к событию — победе мира и Советского Союза над нацистами — положительное с нотками сочувствия и уважения, но без излишней патриотичности. Для многих республик, входивших в СССР, это были большие человеческие потери — огромная трагедия. И праздновать такие дни кажется необходимым. Но, к сожалению, 9 мая из праздника, когда мы должны вновь и вновь вспоминать, что ничто никогда не оправдает войну и любую агрессию, превратился в политический инструмент и единственную работающую скрепу современного российского режима. Более того, уже довольно популярный образ россиянина, который обещает повторить — это последний гвоздь в крышку гроба того героизма (как проявления человечности) и миролюбия, которые лично для меня заложены в День Победы.

Для Эстонии — это сложный праздник. Для русскоязычного населения довольно сложно принять тот факт, что страна-победительница, Советский Союз, могла быть оккупантом. Хотя, конечно, это могут подтвердить многие исторические факты. Всегда сложно признать суровую реальность того, что даже герои-освободители могут быть неидеальными. А когда это единственный по-настоящему масштабный праздник, то и расставаться не хочется с этими образами. Но я уверен, что все стороны в этих разных подходах к 9 мая сходятся во мнении, что миру не нужна еще одна мировая война, что никто не имеет права убивать беззащитных людей и разрушать мир в угоду своей якобы единственно верной идеологии.