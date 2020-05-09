09.05.2020, 12:50

Освобождение или оккупация? Студенты из шести стран поделились с RusDelfi своим мнением о 9 мая

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Нина Брянцева
EST
9. mai 2018 Tallinn
9. mai 2018 TallinnFoto: Taavi Sepp

Празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом для многих – довольно неоднозначный политический момент. Европа отмечает это событие 8 мая, Россия устраивает праздничный парад 9-го (в этом году он был перенесен на осень из-за пандемии). Однако за этой внешней разницей в датах кроются и различия в восприятии и оценке произошедших событий. Мы попросили студентов факультета политических наук Тартуского университета, представляющих шесть разных стран, поделиться своим видением данного праздника.

Омар Айрули, Северная Македония

Я считаю, что если мы до сих пор не можем договориться о том, когда праздновать, 8-го или 9-го, не ждите, что что мы найдем компромисс и в других нюансах. Каждая страна может воспринимать это событие так, как считает нужным. Я понимаю русских, которые отмечают 9 мая, во-первых, из-за разницы во времени, во-вторых, так как Россия действительно внесла свой вклад в разгром нацистской Германии и прекращение Холокоста. Однако Вторая мировая война — это не только русская война, в разгром нацистов было вовлечено еще множество стран. Кроме того, мы должны осознать, что окончание войны не принесло свободы всем. Целый ряд центрально- и восточноевропейских стран, таких как моя родная Македония, или страна, в которой я сейчас живу, Эстония, находились под репрессивными режимами и были незаконно оккупированы в течение многих лет. Я могу понять, почему эстонцы и русские имеют различные взгляды на это событие. По моему мнению, этот долгий период лишил многие страны Центральной и Восточной Европы их свободы и других существенных прав человека. Это создает у меня впечатление, что эстонцы считают 9 мая началом 50-летних жертв, ведь Россия получила то, что хотела, — контроль в Балтийском регионе.

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Самира Аббасова, Украина

Праздновать не буду просто потому, что сейчас период сессии и очень много дедлайнов. Раньше в Украине мы в семье праздновали — устроить на майские что-то типа пикника — это святое! Что касается отношения к Красной армии — это зависит от времени. В 1943 она была освободительной, потому что освобождала страны от нацистов. Окупационными они были в 1918, когда пришли и насильно ликвидировали Украинскую народную республику. Поэтому отношение к Красной армии у мене комплексное.

Борис Варга, Словакия

Для меня Красная армия — все-таки оккупант. Хотя первоначальный акт освобождения был оценен в Словакии, мы очень скоро поняли, что у нас просто один местный угнетатель поменялся на другого. Является ли сама победа заслугой советской армии и справедливо ли праздновать победу с упоминанием о ней? Я думаю, что да, исторически это справедливо. Они действительно освободили много европейских государств.

Сиим Кангур, Эстония

Трудно отрицать, что СССР внес свой вклад в победу во Второй мировой войне и победу над нацистской Германией. Однако, я считаю, что они сделали это за счет поддержки других. Сам по себе, без сомнения, СССР потерпел бы поражение в войне, договоры аренды и поставки военной техники в Арктике и других местах — вот что спасло их. Я думаю, что в наши дни люди, конечно, должны помнить о людях, погибших на войне, о всех ужасных вещах, чтобы они не повторились снова. Но то, как сегодня это празднуется, часто напоминает прославление армии, изнасиловавшей и убившей миллионы мирных жителей. Вполне нормально помнить тех, кто сражался с нацистами и тех, кто погиб на войне, но никто не без греха.

Мария Храпуненко, Украина

Праздник 9 мая всегда имел для меня особое значение. В детстве мы с родителями всегда ездили на мемориал, где собиралось много людей, было радостно и торжественно. Мы возлагали цветы, и я обязательно дарила букет ветерану.
Сейчас я далеко от дома, да и обстоятельства не позволяют провести этот день, как раньше. Но чувство благодарности, гордости и светлой грусти продолжает быть. В этот день я подпеваю Лещенко, смотрю ”В бой идут одни старики” и мысленно говорю ”спасибо” тем, кто боролся за наше будущее.

Гадир Мамедов, Россия

9 мая никогда не был семейным праздником для меня. Так как я любил заниматься волонтерством активностью на городском уровне, я всегда так или иначе участвовал в праздновании. Мое отношение к событию — победе мира и Советского Союза над нацистами — положительное с нотками сочувствия и уважения, но без излишней патриотичности. Для многих республик, входивших в СССР, это были большие человеческие потери — огромная трагедия. И праздновать такие дни кажется необходимым. Но, к сожалению, 9 мая из праздника, когда мы должны вновь и вновь вспоминать, что ничто никогда не оправдает войну и любую агрессию, превратился в политический инструмент и единственную работающую скрепу современного российского режима. Более того, уже довольно популярный образ россиянина, который обещает повторить — это последний гвоздь в крышку гроба того героизма (как проявления человечности) и миролюбия, которые лично для меня заложены в День Победы.
Для Эстонии — это сложный праздник. Для русскоязычного населения довольно сложно принять тот факт, что страна-победительница, Советский Союз, могла быть оккупантом. Хотя, конечно, это могут подтвердить многие исторические факты. Всегда сложно признать суровую реальность того, что даже герои-освободители могут быть неидеальными. А когда это единственный по-настоящему масштабный праздник, то и расставаться не хочется с этими образами. Но я уверен, что все стороны в этих разных подходах к 9 мая сходятся во мнении, что миру не нужна еще одна мировая война, что никто не имеет права убивать беззащитных людей и разрушать мир в угоду своей якобы единственно верной идеологии.

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