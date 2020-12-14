Осужденной за насилие над детьми "матери года" Малле Кобин сократили срок тюремного заключения

Согласно решению окружного суда, Малле Кобин (68) должна будет сразу отбыть шесть месяцев, а остальная часть наказания — четыре года — будет условной с испытательным сроком в пять лет, пишет rus.err.ee.

В конце августа Пярнуский уездный суд признал Кобин виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и в причинении им телесных повреждений, приговорив к четырем годам и шести месяцам тюремного заключения.

Возраст жертв — от 9 до 17 лет. Дети, о которых идет речь, жили у нее в семейном доме на острове Хийумаа. Женщина предоставляла услуги патроната. То есть по сути должна была заменить детям, оставшимся без родительской опеки, семью.

Согласно материалам обвинения, женщина регулярно избивала приемных детей руками и ногами, а также держала их под замком. Взаперти они могли находиться от нескольких часов до нескольких дней.

Также в наказание она заставляла детей стоять на одном месте по 12 часов, а порой и дольше.

Подробнее об обвинения в отношении Кобин можно прочитать здесь.