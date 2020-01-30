Осуждающее российскую интерпретацию Второй мировой войны заявление подписали 73 депутата Рийгикогу

На данный момент известно, что среди подписавших нет русских депутатов фракции центристов, сообщают радионовости ERR.

"Проект нашего заявления подписали 73 депутата, которые представляют все пять парламентских фракций. В этом смысле я рад, что по этому вопросу у нас намечается надежный консенсус", — сказал председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).

"Далее процесс будет происходить следующим образом: комиссия по иностранным делам обсудит проект заявления на своем заседании, которое состоится, скорее всего, 11 февраля. Как представитель инициаторов этого заявления я хочу, чтобы были приглашены также работники не только министерств иностранных дел и образования и науки, но и сотрудники Института памяти, чтобы обсуждение этой темы было более широким. А голосование по проекту заявлению в большом зале Рийгикогу, по всей вероятности, пройдет до очередной годовщины независимости ЭР, 19 или 20 февраля", — добавил Михкельсон.

Для того, чтобы заявление было принято, достаточно одного чтения проекта соответствующего документа в Рийгикогу.