Острая нехватка медперсонала! Больницы ждут помощи волонтеров

Северо-Эстонская региональная больница также объявила, что ждет волонтеров, в первую очередь в Ида-Вирумаа. Помимо этого ждут помощи ждут больницы по всей Эстонии.

К участию приглашаются люди с медицинским образованием, в том числе студенты, а также те студенты, которые начали обучение только этой осенью.

К волонтерской среде можно присоединиться на сайте www.vaab.ee, где можно найти ближайшую к вам больницу или дом престарелых.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!