Острая нехватка медперсонала! Больницы ждут помощи волонтеров

"Мы находимся в ситуации, когда у нас не хватает персонала в нескольких больницах для ухода за больными”, — сообщил сегодня вечером Департамен здоровья. Прежде всего помощь ожидается от людей с медицинским образованием.
Северо-Эстонская региональная больница также объявила, что ждет волонтеров, в первую очередь в Ида-Вирумаа. Помимо этого ждут помощи ждут больницы по всей Эстонии.
К участию приглашаются люди с медицинским образованием, в том числе студенты, а также те студенты, которые начали обучение только этой осенью.
К волонтерской среде можно присоединиться на сайте www.vaab.ee, где можно найти ближайшую к вам больницу или дом престарелых.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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