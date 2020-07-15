15.07.2020, 14:10

Осторожно! Вода в Какумяэ очистилась от энтерококков, но на пляже появились сине-зеленые водоросли

 (1)
EST 1
Осторожно! Вода в Какумяэ очистилась от энтерококков, но на пляже появились сине-зеленые водоросли
Foto: Terviseamet

Результаты повторно проведённого по заказу управы Хааберсти микробиологического анализа воды показали, что качество воды вновь соответствует нормам. Это были кишечные энтерококки и тесты кишечной палочки. Однако, по данным Департамента здравоохранения, на пляже Какумяэ существует риск появления сине-зеленых водорослей.

По словам старейшины района Хааберсти Андрэ Ханимяги, если по результатам взятой 6 июля пробе обнаружено кишечных энтерококков больше нормы, то повторный анализ воды на пляже Какумяэ соответствует стандартам.

”Теплая и солнечная летняя погода приводит многих отдыхающих на пляж Какумяэ, в том числе тех, кто хочет насладиться купанием в море. К сожалению, плавание не было рекомендовано на прошлой неделе из-за бактерии в воде, но сейчас такого ограничения нет,” — сказал старейшина и добавил, что взятый повторный анализ оказался хорошим и вода подходит для купания.

”В этом году мы вложили больше средств в пляжи Хааберсти, чем ранее, чтобы предложить жителям еще больше возможностей для отдыха”, сказал старейшина, добавив, что в будущем запланированы дополнительные инвестиции как на озеро Харку, так и на пляж Какумяэ.

”В этом году мы установили станции для мытья рук, дополнительные мусорные баки и просеяли песок. Мы также привели в порядок лежаки и установили новые двухсторонние скамейки,” — перечислил Ханимяги.

Читайте также: