Осторожно! Вода в Какумяэ очистилась от энтерококков, но на пляже появились сине-зеленые водоросли

По словам старейшины района Хааберсти Андрэ Ханимяги, если по результатам взятой 6 июля пробе обнаружено кишечных энтерококков больше нормы, то повторный анализ воды на пляже Какумяэ соответствует стандартам.

”Теплая и солнечная летняя погода приводит многих отдыхающих на пляж Какумяэ, в том числе тех, кто хочет насладиться купанием в море. К сожалению, плавание не было рекомендовано на прошлой неделе из-за бактерии в воде, но сейчас такого ограничения нет,” — сказал старейшина и добавил, что взятый повторный анализ оказался хорошим и вода подходит для купания.

”В этом году мы вложили больше средств в пляжи Хааберсти, чем ранее, чтобы предложить жителям еще больше возможностей для отдыха”, сказал старейшина, добавив, что в будущем запланированы дополнительные инвестиции как на озеро Харку, так и на пляж Какумяэ.

”В этом году мы установили станции для мытья рук, дополнительные мусорные баки и просеяли песок. Мы также привели в порядок лежаки и установили новые двухсторонние скамейки,” — перечислил Ханимяги.