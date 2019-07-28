Осторожно! В водоемах Эстонии появились сине-зеленые водоросли
В водоемах Эстонии были обнаружены сине-зеленые водоросли.
В водоемах Эстонии были обнаружены сине-зеленые водоросли.
Департамент здоровья сообщил, что перед тем как пойти плавать, следует убедиться в безопасности водоемов и пляжей. Так как теплая погода и низкое содержание соли создают в Балтийском море благоприятную среду для размножения различных микробов.
В зависимости от направления ветра ситуация с сине-зелеными водорослями на пляже может измениться даже за полчаса. Если вода окрасилась в зеленый, коричневый или красный цвет, значит, в ней содержится много водорослей.
Сине-зеленые водоросли или цианобактерии пытаются размножаться везде — в водоемах, на увлажненных поверхностях, в корах деревьях, тропиках и в соленой воде.
В воде всегда находятся сине-зеленые водоросли. Однако для массивного распространения им нужна, как минимум, неделя теплой и безветренной погоды. Также необходимы питательные вещества — азот и фосфор.
В Эстонии не было случаев, когда плавающие в воде с этими водорослями люди получили от них вред для здоровья. Отправление можно получить только через рот, глотая большое количество грязной воды. Через кожу яд не проходит.
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