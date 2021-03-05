Осторожно! В Пярнумаа запрещен выход на морской лед

Из-за переменчивой погоды лед Пярнуского залива стал нестабильным, а из-за сильных ветров с северо-запада и севера во льду образовалось много трещин и промоин.

"Весенняя погода сделала свое дело и ледовая масса начала двигаться. Поэтому выходить на лед больше не безопасно", — пояснил капитан полиции группы спасения и пограничного контроля на море Пярнуского отделения полиции Янек Пинтa.

Такие же ледовые условия и в Кихнуском проливе и Рижском заливе.

На западном побережье Эстонии на данный момент запрет на выход на морской лед действует повсеместно. Запрет на выход на лед в Сааремаа, Ляэнемаа и Хийумаа действует с 3 марта.

С случае экстренной ситуации следует сразу же позвонить на номер 112.