Осторожно! В Пярнумаа запрещен выход на морской лед
Так как морской лед в Пярнуском заливе нестабилен и выходить на него опасно, с сегодняшнего дня, 5 марта, в Пярнумаа выходить на морской лед запрещено.
Так как морской лед в Пярнуском заливе нестабилен и выходить на него опасно, с сегодняшнего дня, 5 марта, в Пярнумаа выходить на морской лед запрещено.
Из-за переменчивой погоды лед Пярнуского залива стал нестабильным, а из-за сильных ветров с северо-запада и севера во льду образовалось много трещин и промоин.
"Весенняя погода сделала свое дело и ледовая масса начала двигаться. Поэтому выходить на лед больше не безопасно", — пояснил капитан полиции группы спасения и пограничного контроля на море Пярнуского отделения полиции Янек Пинтa.
Такие же ледовые условия и в Кихнуском проливе и Рижском заливе.
На западном побережье Эстонии на данный момент запрет на выход на морской лед действует повсеместно. Запрет на выход на лед в Сааремаа, Ляэнемаа и Хийумаа действует с 3 марта.
С случае экстренной ситуации следует сразу же позвонить на номер 112.
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