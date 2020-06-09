Осторожно! В Facebook создали фейковую страницу Михаила Кылварта

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что от его имени в социальных сетях стали появляться ложные страницы. На фото — один из примеров.
"В социальных сетях стали появляться ложные странички с использованием моего имени и фотографий (в ЛС предлагают различные услуги, кредиты и тд.). Информация на них не имеет никакого отношения ко мне или к моей деятельности. У меня только одна рабочая страница.
Будьте бдительны!" — написал Кылварт.
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